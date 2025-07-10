Шпионаж в пользу ФСБ: адвокат из Киевской области приговорен к 15 годам заключения, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен адвокат из Киевской области, который работал на российскую ФСБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, по заданию спецслужб РФ он создал агентурную сеть, действовавшую в Киеве, Днепре и Одессе. Ее участники собирали информацию об украинских волонтерах и представителях международных организаций. Также фигурант передавал координаты оборонных заводов и энергообъектов для корректировки ракетных ударов РФ.

В январе 2025 года СБУ задержала злоумышленника и его сообщников. Во время обысков у них изъяли 15 мобильных телефонов, которые использовались для связи с российскими кураторами, а также другие доказательства сотрудничества с врагом.

Суд признал адвоката виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения. Расследование осуществлялось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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