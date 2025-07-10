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Шпионаж в пользу ФСБ: адвокат из Киевской области приговорен к 15 годам заключения, - СБУ

Адвокат из Киевской области получил 15 лет за шпионаж в пользу ФСБ

По материалам Службы безопасности Украины, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен адвокат из Киевской области, который работал на российскую ФСБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, по заданию спецслужб РФ он создал агентурную сеть, действовавшую в Киеве, Днепре и Одессе. Ее участники собирали информацию об украинских волонтерах и представителях международных организаций. Также фигурант передавал координаты оборонных заводов и энергообъектов для корректировки ракетных ударов РФ.

В январе 2025 года СБУ задержала злоумышленника и его сообщников. Во время обысков у них изъяли 15 мобильных телефонов, которые использовались для связи с российскими кураторами, а также другие доказательства сотрудничества с врагом.

Суд признал адвоката виновным по ч. 2 ст. 111 УКУ - государственная измена в условиях военного положения. Расследование осуществлялось под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

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Автор: 

адвокат (1439) СБУ (20166)


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Чому лише 15 років? Зрадники мають отримувати довічне.
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10.07.2025 17:22 Ответить
Зрадники, тим більше в законі, повинні отримувати кулю в скроню!
Адвокатик бісів!
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10.07.2025 17:40 Ответить
Засудять. Потім обмін. Цей покидьок навіть злякатись не встигне. Час кардинально змінювати підхід до покарання подібних елементів. Смертна кара. Інший варіант це розмінування мінних полів з мінімальними навичками. Якщо виживе, можливо через деякий час і на обмін. Це буде стимулом ретельно працювати. А роздача років з неминучим обміном це дорога в нікуди. Таких пособників кацапів є вже тисячі, і будуть ще.
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10.07.2025 17:25 Ответить
Так шановні, він (вона) ще й адвокат, законники, біс їм в ребро!
Це треба щоб було витончена кара за зраду!
Щоб аж мурахи по шкірі від таких покарань йшли, й іншим адвокатам та нотаріусам всілякого посолу й розливу було зась зливати Україну!
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10.07.2025 17:44 Ответить
тільки РОЗСТРІЛ
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10.07.2025 17:38 Ответить
УВАГА ВСІМ!!!
ТАКІ ВИПАДКИ, КОЛИ АДВОКАТИ, НОТАРІУСИ ШПИГУЮТЬ НА КОРИСТЬ КРАЇНИ-АГРЕСОРА
В УКРАЇНІ ФІКСУЮТЬСЯ ВСЕ ЧАСТІШЕ!
А ТОМУ, ЗВАЖАЮЧИ НА ОСОБЛИВИЙ ТАН В УКРАЇНІ, ТІНЬОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ НОТАРІУСІВ ТА АДВОКАТУРИ, ЩО ДАВНО ВЖЕ НЕ Є СЛУЖИТЕЛЯМИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ, ТРЕБА ПЕРЕГЛЯНУТИ ЇХ КІЛЬКІСТЬ ТА ЛІЦЕНЗІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ!
ЯК ПРАВИЛО, ВСІ ВОНИ СТАЮТЬ НА СТОРОНУ НЕ ЗКОНУ УКРАЇНИ, А СВОЇХ ГРОШОВИХ КЛІЄНТІВ, НЕ ЗВАЖАЮЧИ НА ПРАВОВУ СТОРОНУ ПИТАННЯ, А ІНКОЛИ ГОТОВІ НАВІТЬ НА ДЕРЖАВНУ ЗРАДУ!
ТОМУ, КОЖЕН З НИХ Є ВЖЕ ПОТЕНЦІЙНИМ АГЕНТОМ АРМІЇ РФ,
ТАК ЯК НЕ СПОВІДУЄ НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНИ,
А КЕРУЄТЬСЯ ЛИШЕ ПИТАННЯМ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ!
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10.07.2025 17:39 Ответить
 
 