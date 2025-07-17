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Новости Завербованные агенты ФСБ
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Готовила ракетный удар врага по Харьковской мэрии: СБУ задержала информаторку РФ

сбу

В Харькове разоблачили еще одну поклонницу РФ. Она помогала врагу готовить удар по одному из подразделений Харьковского горсовета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Фигурантка готовила новый удар рашистов по локации одного из подразделений горсовета. Злоумышленница предполагала, что поблизости могут находиться украинские военные, поэтому передала локацию оккупантам для вероятной атаки.

По материалам дела, агентом РФ оказалась 45-летняя местная безработная. Оккупанты завербовали ее через Телеграм-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии.

Задачей информаторки было обходить территорию возле админзданий и проверять наличие военной техники и возможное присутствие подразделений Сил обороны.

Связь с российскими спецслужбистами фигурантка поддерживала через чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), который, скрываясь в Донецке, работает на оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шпионили за позициями ВСУ на Донетчиине: задержаны три агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка СБУ задокументировала разведывательную активность злоумышленницы и задержала ее по месту жительства.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности);
  • ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шпионаж в пользу ФСБ: адвокат из Киевской области приговорен к 15 годам заключения, - СБУ

Автор: 

СБУ (20195) Харьков (7667) Харьковская область (1287) Харьковский район (439)


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Топ комментарии
+5
чергова мерзенна мерзота...
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17.07.2025 10:17 Ответить
+4
Паспорт не громадянина і в буцегарню на 25 років а потім на обмін
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17.07.2025 10:22 Ответить
+3
З повною конфіскаціє майна.
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17.07.2025 10:24 Ответить
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чергова мерзенна мерзота...
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17.07.2025 10:17 Ответить
Це місто переформатовує свідомість, мої однокурсники (після трьох десятків років проживання там) весною 2014 року по телефону таке несли що на голову не налазило і зараз мало що змінилося в їхніх головах.
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17.07.2025 10:34 Ответить
Тому висновки ніхто не хоче робити, як завжди какая разніца, хоча зрозуміло, там де присутня росцерква, язик, рос дух, то очікуйте прихід росіян і з ними- бомби, ракети. Хахли чомусь думають, що кацабня дасть їм жити, та ніфіга, заселить ними сибір от і все, а на окупованих землях буде жити роснечесть!
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17.07.2025 10:54 Ответить
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17.07.2025 10:20 Ответить
Паспорт не громадянина і в буцегарню на 25 років а потім на обмін
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17.07.2025 10:22 Ответить
З повною конфіскаціє майна.
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17.07.2025 10:24 Ответить
Я її труси не носитиму. І тапки теж.
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17.07.2025 10:40 Ответить
Продай на mailto:avito@ru avito@ru, там таке лайно *******.
Та купиш пару Мавиків для ЗСУ.
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17.07.2025 10:54 Ответить
Нє імєєтє права! - скаже воно.
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17.07.2025 10:37 Ответить
Жіть нє на чьто ! Стерво, інші жити не хочуть ? Це ж те саме, що ввечорі з ножем накинутись на перехожого. Невже в мізках таке порівняння не з'являється ???
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17.07.2025 10:29 Ответить
це масове вбивство ☹
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17.07.2025 11:30 Ответить
РОзірвати, сволоту, навпіл
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17.07.2025 10:53 Ответить
Майже щоденно, Захисники України, виявляють і затримують в Україні, коригувальників-убивць, упродовж всього часу, з 2022 року!!
Але оті стефанчуки+зеленський+група нікчем з Будинку Уряду, жодних змін до законодавства щодо посиленого їх покарання, так і не вносить!
Працюють, на догоду московитів! А убивства Українців, це таке…
Московські прихвостні, під час московської війни проти Мирної України, сидять в органах державної влади і знищують Українців!!!
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17.07.2025 10:55 Ответить
Ви помітили що чомусь не ловлять корегувальників ракет по оПІ президента, Раді та кабміну?
Мабуть, так сховали що ніхто не може знайти де це все знаходиться.
Ось так потрібно маскуватись!
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17.07.2025 11:39 Ответить
А хто ж їх піймає😂😂😂😂, вони ж Оманські🤑🤑🤑‼️‼️‼️
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17.07.2025 11:44 Ответить
таке лайно не повинно жити в Україні ні у в'язниці, ніде 🥶
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17.07.2025 11:28 Ответить
 
 