Готовила ракетный удар врага по Харьковской мэрии: СБУ задержала информаторку РФ

В Харькове разоблачили еще одну поклонницу РФ. Она помогала врагу готовить удар по одному из подразделений Харьковского горсовета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Фигурантка готовила новый удар рашистов по локации одного из подразделений горсовета. Злоумышленница предполагала, что поблизости могут находиться украинские военные, поэтому передала локацию оккупантам для вероятной атаки.

По материалам дела, агентом РФ оказалась 45-летняя местная безработная. Оккупанты завербовали ее через Телеграм-каналы, где она оставляла пророссийские комментарии.

Задачей информаторки было обходить территорию возле админзданий и проверять наличие военной техники и возможное присутствие подразделений Сил обороны.

Связь с российскими спецслужбистами фигурантка поддерживала через чат-бот Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), который, скрываясь в Донецке, работает на оккупантов.

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Контрразведка СБУ задокументировала разведывательную активность злоумышленницы и задержала ее по месту жительства.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, при возможности их идентификации на местности);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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