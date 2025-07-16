Шпионили за позициями ВСУ на Донетчине: задержаны три агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную сеть ФСБ в Донецкой области.
Об этом сообщает СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Трое информаторов российских спецслужб собирали данные об украинских оборонительных позициях во фронтовых районах, в частности на Краматорском направлении.
Как отмечается, злоумышленники передавали врагу геолокации опорных пунктов, позиций артиллерии и маршруты движения бронетехники ВСУ. Россия планировала использовать эту информацию для прорыва обороны украинских войск.
Контрразведка задержала всех трех информаторов. Двое из них - безработные из Константиновки, еще один - житель Славянска. Они действовали автономно и имели разных кураторов от ФСБ. Для шпионажа использовали Google Maps, фото и обход местности.
Задержанным сообщили о подозрении за:
-
ч. 2 ст. 111 УКУ - госизмена в условиях военного положения,
-
чч. 2, 3 ст. 114-2 УКУ - незаконное распространение данных о перемещении или размещении ВСУ.
Санкция - пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може треба як в їх улюбленого стаіна - "нет человека - нет проблемы!"?