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Шпионили за позициями ВСУ на Донетчине: задержаны три агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную сеть ФСБ в Донецкой области.

Об этом сообщает СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ задержала трех агентов ФСБ, которые шпионили за позициями ВСУ в Донецкой области

Трое информаторов российских спецслужб собирали данные об украинских оборонительных позициях во фронтовых районах, в частности на Краматорском направлении.

Как отмечается, злоумышленники передавали врагу геолокации опорных пунктов, позиций артиллерии и маршруты движения бронетехники ВСУ. Россия планировала использовать эту информацию для прорыва обороны украинских войск.

Контрразведка задержала всех трех информаторов. Двое из них - безработные из Константиновки, еще один - житель Славянска. Они действовали автономно и имели разных кураторов от ФСБ. Для шпионажа использовали Google Maps, фото и обход местности.

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СБУ разоблачила трех агентов ФСБ на шпионаже в Донецкой области
СБУ разоблачила трех агентов ФСБ на шпионаже в Донецкой области

Задержанным сообщили о подозрении за:

  • ч. 2 ст. 111 УКУ - госизмена в условиях военного положения,

  • чч. 2, 3 ст. 114-2 УКУ - незаконное распространение данных о перемещении или размещении ВСУ.

Санкция - пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (20188) ФСБ (1947) Донецкая область (10241)


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Затримали. А далі що? Тільки проблеми!
Може треба як в їх улюбленого стаіна - "нет человека - нет проблемы!"?
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16.07.2025 12:29 Ответить
коли , їм треба роблять , як з ☠️вбивцями , шановного полковника Воронича ‼️Цей зелений 🤢🎪цирк вжє дістав, як в ,дитячому садочку " вони попросили пробачення" ………Яке в біса пробачення … ⁉️пристрелити , " прі попитке к бегству" , " вони чінили опір" Дістали ,своїм мордозамалевуванням ! Гниди-виродки знають, що портновськи бандити в мантіях, їх відмажуть, що було вжє , тисячі разів ‼️ Саботаж Перемоги🇺🇦, від зеленогнійних ‼️В вас кротів 🦠🇷🇺, парламентська більшість ,в Раді , так , приймайте закони адекватні ‼️
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16.07.2025 13:40 Ответить
 
 