Шпионили за позициями ВСУ на Донетчине: задержаны три агента ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины нейтрализовала очередную агентурную сеть ФСБ в Донецкой области.

Об этом сообщает СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Трое информаторов российских спецслужб собирали данные об украинских оборонительных позициях во фронтовых районах, в частности на Краматорском направлении.

Как отмечается, злоумышленники передавали врагу геолокации опорных пунктов, позиций артиллерии и маршруты движения бронетехники ВСУ. Россия планировала использовать эту информацию для прорыва обороны украинских войск.

Контрразведка задержала всех трех информаторов. Двое из них - безработные из Константиновки, еще один - житель Славянска. Они действовали автономно и имели разных кураторов от ФСБ. Для шпионажа использовали Google Maps, фото и обход местности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двух агентов ГРУ РФ, которые корректировали российские удары по Харькову и Николаеву, приговорили к 15 годам, - СБУ





Задержанным сообщили о подозрении за:

ч. 2 ст. 111 УКУ - госизмена в условиях военного положения,

чч. 2, 3 ст. 114-2 УКУ - незаконное распространение данных о перемещении или размещении ВСУ.

Санкция - пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывший актер театра шпионил за Силами обороны в Харькове и готовил удары рашистов. Его задержали, - СБУ. ФОТО