Шпигували за позиціями ЗСУ на Донеччині: затримано трьох агентів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України нейтралізувала чергову агентурну мережу ФСБ на Донеччині.

Про це повідомляє СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Троє інформаторів російських спецслужб збирали дані про українські оборонні позиції у фронтових районах, зокрема на Краматорському напрямку.

Як зазначається, зловмисники передавали ворогу геолокації опорних пунктів, позицій артилерії та маршрути руху бронетехніки ЗСУ. Росія планувала використати цю інформацію для прориву оборони українських військ.

Контррозвідка затримала всіх трьох інформаторів. Двоє з них - безробітні з Костянтинівки, ще один - мешканець Слов’янська. Вони діяли автономно та мали різних кураторів від ФСБ. Для шпигування використовували Google Maps, фото та обхід місцевості.

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Затриманим повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 111 ККУ - держзрада в умовах воєнного стану,

чч. 2, 3 ст. 114-2 ККУ - незаконне поширення даних про переміщення або розміщення ЗСУ.

Санкція - до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

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