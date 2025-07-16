УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10921 відвідувач онлайн
Новини Фото Завербовані агенти ФСБ
706 1

Шпигували за позиціями ЗСУ на Донеччині: затримано трьох агентів ФСБ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України нейтралізувала чергову агентурну мережу ФСБ на Донеччині.

Про це повідомляє СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ затримала трьох агентів ФСБ, які шпигували за позиціями ЗСУ на Донеччині

Троє інформаторів російських спецслужб збирали дані про українські оборонні позиції у фронтових районах, зокрема на Краматорському напрямку.

Як зазначається, зловмисники передавали ворогу геолокації опорних пунктів, позицій артилерії та маршрути руху бронетехніки ЗСУ. Росія планувала використати цю інформацію для прориву оборони українських військ.

Контррозвідка затримала всіх трьох інформаторів. Двоє з них - безробітні з Костянтинівки, ще один - мешканець Слов’янська. Вони діяли автономно та мали різних кураторів від ФСБ. Для шпигування використовували Google Maps, фото та обхід місцевості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох агентів ГРУ РФ, які коригували російські удари по Харкову та Миколаєву, засудили до 15 років, - СБУ

СБУ викрила трьох агентів ФСБ на шпигуванні на Донеччині
СБУ викрила трьох агентів ФСБ на шпигуванні на Донеччині

Затриманим повідомили про підозру за:

  • ч. 2 ст. 111 ККУ - держзрада в умовах воєнного стану,

  • чч. 2, 3 ст. 114-2 ККУ - незаконне поширення даних про переміщення або розміщення ЗСУ.

Санкція - до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишній актор театру шпигував за Силами оборони у Харкові та готував удари рашистів. Його затримали, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (13124) ФСБ (1464) Донецька область (9060)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Затримали. А далі що? Тільки проблеми!
Може треба як в їх улюбленого стаіна - "нет человека - нет проблемы!"?
показати весь коментар
16.07.2025 12:29 Відповісти
 
 