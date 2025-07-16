Колишній актор театру шпигував за Силами оборони у Харкові та готував удари рашистів. Його затримали, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Харкові ще одного російського інформатора. Ним виявився колишній актор місцевого театру для дітей та юнацтва, який на замовлення РФ коригував повітряні атаки рашистів по обласному центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед пріоритетних цілей ворога були запасні пункти дислокації Сил оборони України.

Що відомо про зрадника?

Щоб зібрати координати для вогневого ураження, 61-річний фігурант фіксував на смартфон пункти базування українських захисників під виглядом прогулянок містом та його околицями.

"Під час розвідвилазок він фотографував та позначав на гугл-картах будівлі, в яких, на його думку, міг перебувати особовий склад Сил оборони.

Зібрані відомості він направляв російським спецслужбістам через "зв’язкового" - свого знайомого з росії, з яким раніше вчився на акторському факультеті", - йдеться у повідомленні.

Для конспіративного спілкування вони створили анонімний чат у популярному месенджері.

Співробітники СБУ задокументували злочини інформатора та затримали на початковому етапі його розвідактивності. Одночасно Служба безпеки убезпечила локації Сил оборони.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено телефон, який він використовував для прихованої фіксації потенційних "цілей" та координації своїх дій з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомила затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.