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Колишній актор театру шпигував за Силами оборони у Харкові та готував удари рашистів. Його затримали, - СБУ. ФОТО

Кіберфахівці Служби безпеки затримали у Харкові ще одного російського інформатора. Ним виявився колишній актор місцевого театру для дітей та юнацтва, який на замовлення РФ коригував повітряні атаки рашистів по обласному центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, серед пріоритетних цілей ворога були запасні пункти дислокації Сил оборони України.

Що відомо про зрадника?

Щоб зібрати координати для вогневого ураження, 61-річний фігурант фіксував на смартфон пункти базування українських захисників під виглядом прогулянок містом та його околицями.

зрадник з Харкова

"Під час розвідвилазок він фотографував та позначав на гугл-картах будівлі, в яких, на його думку, міг перебувати особовий склад Сил оборони.

Зібрані відомості він направляв російським спецслужбістам через "зв’язкового" - свого знайомого з росії, з яким раніше вчився на акторському факультеті", - йдеться у повідомленні.

Для конспіративного спілкування вони створили анонімний чат у популярному месенджері.

Співробітники СБУ задокументували злочини інформатора та затримали на початковому етапі його розвідактивності. Одночасно Служба безпеки убезпечила локації Сил оборони.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучено телефон, який він використовував для прихованої фіксації потенційних "цілей" та координації своїх дій з окупантами.

Наразі слідчі СБУ повідомила затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

СБУ (13124) Харків (5789) шпигунство (1032) Харківська область (1295) Харківський район (444)


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Топ коментарі
+18
Про які 8 років йдеться , коли зрадника і ждуна потрібно
саджати на пожиттєве 😡
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16.07.2025 10:22 Відповісти
+14
Мабуть у свій час грав Павліка Морозова...
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16.07.2025 10:16 Відповісти
+11
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ПРЕДАТЕЛЕЙ НУЖНО РАССТРЕЛИВАТЬ .
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16.07.2025 10:27 Відповісти
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Мабуть у свій час грав Павліка Морозова...
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16.07.2025 10:16 Відповісти
Нє - мальчішь-кібальчішь....
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16.07.2025 11:13 Відповісти
Павлік Матросов сміливо встав на весь зріст і кинув свого батька на амбразуру німецького дота
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16.07.2025 11:19 Відповісти
Про які 8 років йдеться , коли зрадника і ждуна потрібно
саджати на пожиттєве 😡
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16.07.2025 10:22 Відповісти
Схрже що там прокурор, суддя у тій справі такі самі ждуни.
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16.07.2025 10:38 Відповісти
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ПРЕДАТЕЛЕЙ НУЖНО РАССТРЕЛИВАТЬ .
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16.07.2025 10:27 Відповісти
На розмінування!
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16.07.2025 10:30 Відповісти
"Для конспіративного спілкування вони створили анонімний чат у популярному месенджері"
Я навіть знаю який це месенджер
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16.07.2025 10:41 Відповісти
Він дуже увійшов у роль шпигуна.
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16.07.2025 10:47 Відповісти
Сирійці, з такими зрадниками вживають дієвих заходів, а стефанчуки+зеленський+дивна група осіб з Будинку Уряду, саботують, упродовж часу свого сидіння, внесення невідкладних та нагальних змін до законодавства щодо посилення ПОКАРАННЯ, за численні убивства Українців, такими коригувальниками!! Бо самі то вони, думають, що просто потікають з України…, як їх однодумці, з урядового кварталу, за кордон?!?!
Це ж не їх убивають, а отих Українців!
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16.07.2025 11:09 Відповісти
Патріотів з таких громадян уже небуде. Це вже проблема для країни. Що з ними робити? Їх або ліквідовувати, або депортувати слід. В крайньому разі слід обмежувати в правах. Від них одні затрати.
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16.07.2025 11:30 Відповісти
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16.07.2025 11:41 Відповісти
мєчтал сиграть на сцене тєатра на таганкє за оказаную услугу пєрєд атєчєствам
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16.07.2025 12:20 Відповісти
ось він. країна має знати зрадників
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16.07.2025 11:42 Відповісти
Ну вылитый смок-туновский....
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16.07.2025 11:55 Відповісти
 
 