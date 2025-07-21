В Харькове прогремели взрывы, город под атакой БПЛА
В ночь на 21 июля россияне атакуют Харьков ударными беспилотниками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
"В Харькове взрыв! Началась массированная атака с воздуха на город - на Харьков суетятся вражеские боевые дроны. Первый прилет - предварительно в Киевском районе", - написал он.
В результате атак вспыхнул большой пожар.
Напомним вечером 20 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Alex Alex #601302
показать весь комментарий21.07.2025 02:58 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль