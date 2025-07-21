РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10526 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Харьков
1 025 2

В Харькове прогремели взрывы, город под атакой БПЛА

шахеди

В ночь на 21 июля россияне атакуют Харьков ударными беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"В Харькове взрыв! Началась массированная атака с воздуха на город - на Харьков суетятся вражеские боевые дроны. Первый прилет - предварительно в Киевском районе", - написал он.

В результате атак вспыхнул большой пожар.

Напомним вечером 20 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте: Готовила ракетную атаку врага по Харьковской мэрии: СБУ задержала информаторку РФ

Автор: 

беспилотник (3972) Харьков (7669) Шахед (1320) Харьковская область (1310) Харьковский район (441) война в Украине (5289)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зачекай ось Шмигаль прискорить збільшить мобілізацію буде можливість контрнаступу з новою військовою допомогою від США. Не сховається ніхто. В Україні ресурс диванних військ 1.5 мільйони. Вже порахували.
показать весь комментарий
21.07.2025 02:58 Ответить
 
 