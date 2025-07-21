В Харькове прогремели взрывы, город под атакой БПЛА

В ночь на 21 июля россияне атакуют Харьков ударными беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

"В Харькове взрыв! Началась массированная атака с воздуха на город - на Харьков суетятся вражеские боевые дроны. Первый прилет - предварительно в Киевском районе", - написал он.

В результате атак вспыхнул большой пожар.

Напомним вечером 20 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

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