В результате атаки БПЛА в Киеве вспыхнул пожар

В ночь на 21 июля в результате атаки беспилотников в Киеве вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Дарницком районе в результате атаки произошло возгорание крыши нежилого здания. Детали устанавливаются", - написал он.

Напомним вечером 20 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

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