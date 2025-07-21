В результате атаки БПЛА в Киеве вспыхнул пожар
В ночь на 21 июля в результате атаки беспилотников в Киеве вспыхнул пожар.
Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
"В Дарницком районе в результате атаки произошло возгорание крыши нежилого здания. Детали устанавливаются", - написал он.
Напомним вечером 20 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
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+8 Gary Grant
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+4 Андрей Максименко #585068
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В більшості випадків ніякої повторної детонації не відбувається, воно все вибухає в повітрі (якщо близько, то сигналізації автівок спрацьовують), а ракетами з кінетичною частиною дрони взагалі не збивають, не меліть дурні.