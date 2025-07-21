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Новости Атака беспилотников на Киев
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В результате атаки БПЛА в Киеве вспыхнул пожар

Россияне увеличивают количество атакующих БПЛА

В ночь на 21 июля в результате атаки беспилотников в Киеве вспыхнул пожар.

Об этом сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Дарницком районе в результате атаки произошло возгорание крыши нежилого здания. Детали устанавливаются", - написал он.

Напомним вечером 20 июля россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте: В Харькове прогремели взрывы, город под атакой БпЛА

Автор: 

беспилотник (3972) Киев (25892) пожар (5996) Шахед (1320) война в Украине (5289)


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Топ комментарии
+8
Скільки туди вибухівки запихають? Гупає капітально. А на наших пукалках для биття вікон тільки гроші відмили.
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21.07.2025 03:46 Ответить
+4
Ще один статист,все рахує скільки дронів прилетіло.А де ж ваші дрони перехватчики,чого солі жувати і жуєте,дурні.
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21.07.2025 03:34 Ответить
+4
Тому що нам пообіцяли країну мрій і виконали обіцянку в буквальному сенсі, виховали з народу невиправних мрійників.
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21.07.2025 04:18 Ответить
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свинособаки..
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21.07.2025 03:14 Ответить
Ще один статист,все рахує скільки дронів прилетіло.А де ж ваші дрони перехватчики,чого солі жувати і жуєте,дурні.
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21.07.2025 03:34 Ответить
Тому що нам пообіцяли країну мрій і виконали обіцянку в буквальному сенсі, виховали з народу невиправних мрійників.
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21.07.2025 04:18 Ответить
Знову в районі Шулявки жодної ППО, не чути навіть кулеметних черг. Півтора десятки шахедів прилетіли як додому.
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21.07.2025 03:38 Ответить
Ну що ви? То ж все уламки. Не забувайте.
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21.07.2025 03:48 Ответить
Та навіть видно звідки ракети ппо по них виходять за секунду до вибуху. Може один-два і пролетіло, але півтора десятки, це збиття. Я теж неподалік від Шулявки.
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21.07.2025 04:16 Ответить
це ракетами збивають, ніякі півтора десятки нікуди не прилетіли.
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21.07.2025 04:11 Ответить
Єрмаківська ботва ніби не знає, що ракету чути не менше, ніж підвищення обертів шахеда при пикіруванні. В Макдональдс влаштуйся.
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21.07.2025 04:45 Ответить
Ботяра кацапська не знає, що ракета "шелестить" значно тихіше за тарахтящий шахед. Ти мабуть в очі довбишься, що виходи ракет не бачиш за секунду до того, як зникає звук чотирьохциліндрового мотору.
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21.07.2025 04:58 Ответить
Чудо єрмаківської ППО, збиває шахед за секунду до цілі. А вище не збиває, щоб заплутати ворога.
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21.07.2025 05:07 Ответить
Ракета дві секунди тільки набирає швидкість і, якщо не кинетична, вибухає у повітрі, залишаючи характерний сухий хлопок, спалах і хмару газів. Після цього уламки падають з розкатистими звуками і повторною детонацією у більшості випадків. Сьогодні повторних детонацій з розкатами майже не було. Більшість прильоти або глухе падіння без вибуху.
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21.07.2025 05:25 Ответить
З того що я бачу, збивають на мінімальній дистанції 0,5-1 km, схоже над промзоною намагаються, в напрямку якої в мене вікна.

В більшості випадків ніякої повторної детонації не відбувається, воно все вибухає в повітрі (якщо близько, то сигналізації автівок спрацьовують), а ракетами з кінетичною частиною дрони взагалі не збивають, не меліть дурні.
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21.07.2025 05:32 Ответить
lexos slex брехня кацапская и звуки были и сбитие тоже
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21.07.2025 05:35 Ответить
Мовчи баранина кацапська ! Всяка петрОВа на українців гавкає .
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21.07.2025 06:20 Ответить
На твоє щастя, ти просто дупля не відстрілюєш, що таке півтора десятка влучань в одному районі. Це купа пожеж і загиблих в одному районі, щоб ти розумів.
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21.07.2025 05:04 Ответить
Три десятки прильотів від Лук'янівки до Відрадного. Консервативна оцінка. Можливо не всі в ціль.
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21.07.2025 05:10 Ответить
і всього дві пожежі, оце так магія.
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21.07.2025 05:12 Ответить
Щє давай брякни, що злочинна влада приховує три десятки вируючих пожеж)
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21.07.2025 05:18 Ответить
Влада показує тільке те, що і так видно з вулиці. А що за парканами підприємств - від народу приховується гірше, ніж від ворога.
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21.07.2025 05:30 Ответить
Точно в очі довбишься. Які паркани? Виглянь у вікно, дим від пожежі до неба стовбуром стоїть в конкретному місці. Лукьянівку не бачу, там мабуть другий має бути.
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21.07.2025 05:34 Ответить
https://t.me/KyivPolitic/52950
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21.07.2025 05:40 Ответить
Ботяра, ми с тобою спілкувались про два з чотирьох цих районів. З двох інших "в районі Шулявки" ні вибухів не може бути чутно, ні пожеж не може бути видно. В тебе "30 прильотів від Лукьянівки до Відрадного" звідкись взялось.
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21.07.2025 05:44 Ответить
Лук'янівку роздовбали, а пожежі немає. Мова про прильоти, а не пожежі.
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21.07.2025 05:56 Ответить
злочинна ЗЕ-влада -ТЕРПИЛЫ ТРУСЛИВЫЕ не могут хотя-бы раз епануть по маскве нормально
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21.07.2025 05:38 Ответить
lexos slex не бреши собака кремлевская прилеты были конечно калибрами или чем там, но не 30-ть
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21.07.2025 05:36 Ответить
Так у нас і було стільки. ні - десятка чотири - пару тижнів тому. Самі знаєте, на якому підприємстві. Секрет полішинеля. Коли навіть гелікоптер літав пожежний
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21.07.2025 06:30 Ответить
Будете штрафувати за користування "баранограмом" дітей Кухарчкуа, Кротевича та Бутусова? Чи сміливості не вистачить? Чи їм можна? М?
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21.07.2025 07:30 Ответить
Це так званий "позитивний бот". Пропонує не вірити своїм очам та вухам, а вірити тєлємарахвону. Не звертайте уваги.
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21.07.2025 05:32 Ответить
Клоун, всі кияне бачать де єдина пожежа "в районі Шулявки", дим до неба стоїть.
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21.07.2025 05:36 Ответить
Не гавкай.
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21.07.2025 05:37 Ответить
Скільки туди вибухівки запихають? Гупає капітально. А на наших пукалках для биття вікон тільки гроші відмили.
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21.07.2025 03:46 Ответить
В мене над будинком їм як траса прокладена..а збивати почали тільки десь після 3-4 ішакеда..я у шоці була..тупо практично над будинком - в піке й на ціль неслось..
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21.07.2025 04:05 Ответить
Gari Grant ~90 кг
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21.07.2025 05:19 Ответить
дивлячись в яких пукалках. У маленьких 50 кг, у великих від 70 до 120 кг.
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21.07.2025 05:42 Ответить
Да, увалило добре... Але мої шість чорних котів вже звикли. Ніхто не має право тривожити сон чорного кота...
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21.07.2025 04:05 Ответить
Моя десь ничкується..один раз прийшла тільки мене перевірити))
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21.07.2025 04:06 Ответить
Біля мене Лазером збивають .
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21.07.2025 04:39 Ответить
Джедаї?
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21.07.2025 04:55 Ответить
Система наведення Гепарда, чула як працював вночі.
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21.07.2025 05:06 Ответить
у Gepard радіолокаційна система наведення гармат.
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21.07.2025 05:50 Ответить
Так ,зелені джедаї,вже не перший місяць.
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21.07.2025 06:45 Ответить
це просто цілевказання для роботи МВГ.
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21.07.2025 05:51 Ответить
Зезрадник де трупи маскаліів на мацквє?
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21.07.2025 07:03 Ответить
 
 