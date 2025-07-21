РФ дронами и ракетами атаковала Киевскую область: повреждены дома и сооружения в двух районах области
В течение ночи российские оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область.
Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
В результате вражеского обстрела пострадавших нет. Последствия атаки фиксируют в двух районах области.
В Вышгородском районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.
В Фастовском районе повреждены три частных дома, два автомобиля и складские помещения одного из предприятий.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июля 2025 года, военные РФ атаковали столицу ракетами и БпЛА. По состоянию на 8 часов утра известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.
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Не дарма хтось завбачливо всі ракетні програми прикрив, щоб кацапи спокійно спали, поки нас винищують
Асфальт, не ракети!