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Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину
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РФ дронами и ракетами атаковала Киевскую область: повреждены дома и сооружения в двух районах области

Атака шахидов на Киевскую область 21 июля 2025 года Что известно

В течение ночи российские оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского обстрела пострадавших нет. Последствия атаки фиксируют в двух районах области.

В Вышгородском районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

В Фастовском районе повреждены три частных дома, два автомобиля и складские помещения одного из предприятий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июля 2025 года, военные РФ атаковали столицу ракетами и БпЛА. По состоянию на 8 часов утра известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.

Читайте: Вражеские БпЛА зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО

Автор: 

Киевская область (4265) обстрел (28636) Вышгородский район (21) Фастовский район (34)


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Та ясно, що тільки в нас пошкодження. А кацапія цілесенька.
Не дарма хтось завбачливо всі ракетні програми прикрив, щоб кацапи спокійно спали, поки нас винищують
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21.07.2025 09:14 Ответить
Зезрадники де труаи маскалів на мацквє?
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21.07.2025 09:25 Ответить
А Зеленський, з Оманськими, ще раз, ПОТУЖНО, посидять, в холодку, на СТАВЦІ🥱🥱🥱, полупають очима, для фото!!!??
Асфальт, не ракети!
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21.07.2025 09:27 Ответить
 
 