РФ дронами и ракетами атаковала Киевскую область: повреждены дома и сооружения в двух районах области

В течение ночи российские оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

В результате вражеского обстрела пострадавших нет. Последствия атаки фиксируют в двух районах области.

В Вышгородском районе повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.



В Фастовском районе повреждены три частных дома, два автомобиля и складские помещения одного из предприятий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 июля 2025 года, военные РФ атаковали столицу ракетами и БпЛА. По состоянию на 8 часов утра известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.

Читайте: Вражеские БпЛА зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО