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Новини Фото Атака безпілотників на Київщину
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РФ дронами та ракетами атакувала Київщину: пошкоджено будинки і споруди в двох районах області. ФОТО

Протягом ночі російські окупанти атакували дронами та ракетами Київську область.

Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає. Наслідки атаки фіксують у двох районах області.

У Вишгородському районі пошкоджено господарчі споруди та автомобіль.

У Фастівському районі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі та складські приміщення одного з підприємств.

Згодом у поліції оприлюднили фото наслідків ворожої атаки.

Обстріли Київщини 21 липня 2025 року Що відомо
Обстріли Київщини 21 липня 2025 року Що відомо

Раніше повідомлялось, що у ніч на 21 липня 2025 року, військові РФ атакували столицю ракетами та БпЛА. Станом на 8 годину ранку відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина.

Читайте: Ворожі БпЛА зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО

Автор: 

Київська область (4163) обстріл (29960) Вишгородський район (24) Фастівський район (34)


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Та ясно, що тільки в нас пошкодження. А кацапія цілесенька.
Не дарма хтось завбачливо всі ракетні програми прикрив, щоб кацапи спокійно спали, поки нас винищують
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21.07.2025 09:14 Відповісти
Зезрадники де труаи маскалів на мацквє?
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21.07.2025 09:25 Відповісти
А Зеленський, з Оманськими, ще раз, ПОТУЖНО, посидять, в холодку, на СТАВЦІ🥱🥱🥱, полупають очима, для фото!!!??
Асфальт, не ракети!
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21.07.2025 09:27 Відповісти
 
 