РФ дронами та ракетами атакувала Київщину: пошкоджено будинки і споруди в двох районах області. ФОТО
Протягом ночі російські окупанти атакували дронами та ракетами Київську область.
Про це повідомив глава ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає. Наслідки атаки фіксують у двох районах області.
У Вишгородському районі пошкоджено господарчі споруди та автомобіль.
У Фастівському районі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі та складські приміщення одного з підприємств.
Згодом у поліції оприлюднили фото наслідків ворожої атаки.
Раніше повідомлялось, що у ніч на 21 липня 2025 року, військові РФ атакували столицю ракетами та БпЛА. Станом на 8 годину ранку відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина.
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Не дарма хтось завбачливо всі ракетні програми прикрив, щоб кацапи спокійно спали, поки нас винищують
Асфальт, не ракети!