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Новини Фото Масований ракетний обстріл Атака ракет і БпЛА на Київ
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Наслідки комбінованої атаки РФ на Київ: один чоловік загинув, шестеро людей постраждали, серед яких 15-річна дівчина. ФОТОрепортаж

У ніч на 21 липня 2025 року, військові РФ атакували столицю ракетами та БпЛА. Станом на 8 годину ранку відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

"У людей множинні осколкові поранення та різані рани. Одна з постраждалих отримала допомогу на місці – у неї гіпертонічний криз", - йдеться в повідомленні.

У Шевченківському районі пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на трьох поверхах. Також постраждала будівля станції метрополітену та сусідні з нею заклади харчування та торговельні приміщення.

Наслідки атаки у Шевченківському районі
Наслідки атаки у Шевченківському районі
Наслідки атаки у Шевченківському районі
Наслідки атаки у Шевченківському районі
Наслідки атаки у Шевченківському районі
Наслідки атаки у Шевченківському районі

У Солом’янському районі у багатоповерхових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері.

У Дарницькому районі пошкоджено будівлю дитячого садка та супермаркети, у житловому будинку повилітали вікна.

У Дніпровському районі горіли торговельні павільйони та склади.

Два будинки, зокрема недобудований, зазнали руйнувань в Оболонському районі Києва.

"Точна кількість постраждалих та остаточні наслідки атаки на столицю встановлюються. Рятувальники та правоохоронці працюють на місцях руйнувань та фіксують черговий воєнний злочин", - зазначили у прокуратурі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комбінована атака на Івано-Франківськ: пошкодження інфраструктури, травмовані 4 людей, серед них - дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки Київ
Наслідки Київ
Наслідки Київ

Київ
Київ
Київ
Київ
Київ

Автор: 

Київ (19906) обстріл (29960) Повітряні атаки на Київ (888)


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Топ коментарі
+2
я звичайно не спец, але може треба змінити підходи до знищення шахедів - навіщо дозволяти їм летіти через всю країну, якщо точно відомо, що вони залітають з кількох локацій й летять купою на початку... про ракети такого не скажеш, звичайно, але на шахеди виходить ми просто дивились й нічого не робили 1.5 року..., якось воно само...
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21.07.2025 09:10 Відповісти
+2
Ну нарешті,є винний,Кличко!!!!
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21.07.2025 09:24 Відповісти
+1
Наскільки впізнаю - площа центрального залізничного вокзалу....
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21.07.2025 09:01 Відповісти
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Наскільки впізнаю - площа центрального залізничного вокзалу....
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21.07.2025 09:01 Відповісти
навіщо це Вам в слух впізнавати?
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21.07.2025 09:06 Відповісти
Ні, це не вокзальна
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21.07.2025 09:10 Відповісти
ще один грамотій ?
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21.07.2025 09:16 Відповісти
Це десь в Україні,щоб ворог не здогадався!
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21.07.2025 09:22 Відповісти
Поїхав американець, баста, можна далі лупашити...
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21.07.2025 09:06 Відповісти
А поліцейська машина здається просто влетіла кудись....
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21.07.2025 09:23 Відповісти
Макрон вроде сегодня приезжает.
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21.07.2025 09:27 Відповісти
я звичайно не спец, але може треба змінити підходи до знищення шахедів - навіщо дозволяти їм летіти через всю країну, якщо точно відомо, що вони залітають з кількох локацій й летять купою на початку... про ракети такого не скажеш, звичайно, але на шахеди виходить ми просто дивились й нічого не робили 1.5 року..., якось воно само...
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21.07.2025 09:10 Відповісти
на входах її також зустрічають, але поки що їм вдається перевантажувати нашу ППО
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21.07.2025 09:19 Відповісти
Знов попали у ЖК Львівський квартал. Повинна бути відкрита кримінальна справа!
ЖК зведено у промзоні та санітарній зоні військового об"єкту.
ЖК будувався за правління Кличко. Корупціонерів які закрили очі на незаконне будівництво, Кличко, забудовників - до відповідальності
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21.07.2025 09:21 Відповісти
Ну нарешті,є винний,Кличко!!!!
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21.07.2025 09:24 Відповісти
Умеров, з заброньованими з РНБОУ, уже нараду проводить, стурбовані, з кондиціонерами??
А його попередник, з оточенням, уже уточнюють особисті дані, у ТЦК????
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21.07.2025 09:31 Відповісти
Зезрадник де трупи маскалів на мацквє???
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21.07.2025 09:33 Відповісти
Давай, Донні, не зупиняйся, дай ***** ще чергових 50 діб, чи 100, чи 500, адже воно так прагне миру.
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21.07.2025 09:37 Відповісти
 
 