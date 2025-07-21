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Новости Массированный ракетный обстрел Атака ракет и БпЛА на Киев
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Последствия комбинированной атаки РФ на Киев: один мужчина погиб, восемь пострадали, среди которых 15-летняя девушка (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 21 июля 2025 года, военные РФ атаковали столицу ракетами и БпЛА. По состоянию на 8 часов утра известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

"У людей множественные осколочные ранения и резаные раны. Одна из пострадавших получила помощь на месте - у нее гипертонический криз", - говорится в сообщении.

В Шевченковском районе поврежден жилой многоэтажный дом, в результате чего возник пожар на трех этажах. Также пострадало здание станции метрополитена и соседние с ним заведения питания и торговые помещения.

Последствия атаки в Шевченковском районе
Последствия атаки в Шевченковском районе
Последствия атаки в Шевченковском районе
Последствия атаки в Шевченковском районе
Последствия атаки в Шевченковском районе
Последствия атаки в Шевченковском районе

В Соломенском районе в многоэтажных домах взрывной волной выбило окна и двери.

В Дарницком районе повреждено здание детского сада и супермаркеты, в жилом доме повылетали окна.

В Днепровском районе горели торговые павильоны и склады.

Два дома, в том числе недостроенный, подверглись разрушениям в Оболонском районе Киева.

"Точное количество пострадавших и окончательные последствия атаки на столицу устанавливаются. Спасатели и правоохранители работают на местах разрушений и фиксируют очередное военное преступление", - отметили в прокуратуре.

Обновление

"По состоянию на сейчас (10:48, 21 июля) уже есть 8 пострадавших в результате вражеской атаки", - сообщил позже Ткаченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комбинированная атака на Ивано-Франковск: повреждения инфраструктуры, травмированы 4 человека, среди них - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Последствия Киев
Последствия Киев
Последствия Киев

Киев
Киев
Киев
Киев
Киев

Автор: 

Киев (25892) обстрел (28636) Воздушные атаки на Киев (831)


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Топ комментарии
+12
я звичайно не спец, але може треба змінити підходи до знищення шахедів - навіщо дозволяти їм летіти через всю країну, якщо точно відомо, що вони залітають з кількох локацій й летять купою на початку... про ракети такого не скажеш, звичайно, але на шахеди виходить ми просто дивились й нічого не робили 1.5 року..., якось воно само...
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21.07.2025 09:10 Ответить
+6
Ну нарешті,є винний,Кличко!!!!
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21.07.2025 09:24 Ответить
+6
Давай, Донні, не зупиняйся, дай ***** ще чергових 50 діб, чи 100, чи 500, адже воно так прагне миру.
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21.07.2025 09:37 Ответить
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Наскільки впізнаю - площа центрального залізничного вокзалу....
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21.07.2025 09:01 Ответить
навіщо це Вам в слух впізнавати?
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21.07.2025 09:06 Ответить
Ні, це не вокзальна
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21.07.2025 09:10 Ответить
ще один грамотій ?
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21.07.2025 09:16 Ответить
Це десь в Україні,щоб ворог не здогадався!
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21.07.2025 09:22 Ответить
Поїхав американець, баста, можна далі лупашити...
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21.07.2025 09:06 Ответить
А поліцейська машина здається просто влетіла кудись....
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21.07.2025 09:23 Ответить
тікали від ТЦК...
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21.07.2025 10:54 Ответить
Макрон вроде сегодня приезжает.
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21.07.2025 09:27 Ответить
я звичайно не спец, але може треба змінити підходи до знищення шахедів - навіщо дозволяти їм летіти через всю країну, якщо точно відомо, що вони залітають з кількох локацій й летять купою на початку... про ракети такого не скажеш, звичайно, але на шахеди виходить ми просто дивились й нічого не робили 1.5 року..., якось воно само...
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21.07.2025 09:10 Ответить
на входах її також зустрічають, але поки що їм вдається перевантажувати нашу ППО
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21.07.2025 09:19 Ответить
Так і є; просто дивились і нічого не робили. Власники гаражів могли б розкласти по дахах корпуси від побутової техніки. Боєголовка шахедах влучила б по них, а не по даху.
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21.07.2025 10:39 Ответить
Знов попали у ЖК Львівський квартал. Повинна бути відкрита кримінальна справа!
ЖК зведено у промзоні та санітарній зоні військового об"єкту.
ЖК будувався за правління Кличко. Корупціонерів які закрили очі на незаконне будівництво, Кличко, забудовників - до відповідальності
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21.07.2025 09:21 Ответить
Ну нарешті,є винний,Кличко!!!!
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21.07.2025 09:24 Ответить
Ніхрена! Квартал львівський? До Садового.
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21.07.2025 10:03 Ответить
Кличко лише один з фігурантів, там ще купа посадовців які видавали дозволи та не помічали порушень
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21.07.2025 12:54 Ответить
якого військового об'єкту?
чи можна докладніше ?

.
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21.07.2025 10:00 Ответить
ЖК "Львівский квартал" через дорогу от посольства Азербайджана.
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21.07.2025 10:40 Ответить
Умеров, з заброньованими з РНБОУ, уже нараду проводить, стурбовані, з кондиціонерами??
А його попередник, з оточенням, уже уточнюють особисті дані, у ТЦК????
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21.07.2025 09:31 Ответить
Зезрадник де трупи маскалів на мацквє???
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21.07.2025 09:33 Ответить
Давай, Донні, не зупиняйся, дай ***** ще чергових 50 діб, чи 100, чи 500, адже воно так прагне миру.
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21.07.2025 09:37 Ответить
Іщо йому уставшему після роботи скаже Меланія коли він прийде додому ?
Знову "Киев бамбілі" ?

Утім, "какая разніца...?"
Меланія не живе ні в Білому домі, ні в Мар-а-лага.

Донні знову придумає щось "велике та красиве".

.
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21.07.2025 10:06 Ответить
А де наші шахеди? До чого тут Донні? Чого не Байден? Дегенерати кончені.
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21.07.2025 10:28 Ответить
спочатку їхні Петріоти, а потім наші шахеди.

а інакше - ніяк !...

.
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21.07.2025 10:54 Ответить
До того, що без закручування гайок кацапсьскій економіці та без військової допомоги нам не перемогти. У розміні дронами кацапи будуть нас випереджати, тому що вони клепають зброї більше аніж увесь ЄС разом узятий. При цьому вони прострілюють усі підприємства на нашій території своїми ракетами, а нам, навіть за наявності Громів та Нептунів-до усіх їхніх ****** ніяк не дотягнутися.
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21.07.2025 11:13 Ответить
Ну, звісно, багато хто говорив что рашисти атакують Київ одразу як поїде Келлог.
Але те що вони с.уки безморальні зробили це в першу ж ніч - це прямий сигнал Трампу.
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21.07.2025 10:24 Ответить
келог в среду уматал,....в принципе и так заждались,лично я даже не проснулся от такой атаки ни тебе кинжала ни исканьдера кореццкого)обстрел так себе по манде ладошкой как тут местная зрадойобская фауна пищит "окна повыбивали,зрада зрадная"
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21.07.2025 10:45 Ответить
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21.07.2025 11:21 Ответить
Ці шахеди якісь надто розумні - роками свідомо оминають Урядовий Квартал, маєтки бужуїнів в ПущеВодиці, КончеЗаспі,Козині ...

Хотілося б про цю дивину почути від ЛІДОРА його версію в черговому вечірньому відеозверненні до пересічних.
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21.07.2025 11:48 Ответить
Украине нужно производить много установок модульных и наштамповать их вокруг городов и по границе и кругом дальше расставлять и штамповать не останавливаясь. И управление должно происходить ИИ, который подключен к радарам и на модулях устанавливать разные виды спектров виденья и ИИ делать с комп зрением, и прописать в коде, чтобы сбивали шахидов и ракеты автоматически. Круглосуточная оборона и людей не нужно. ИИ не устанет и он стабильно точный - можно так настроить, что ничего не сможет пролететь. И модулей дофига в коде подключить - по звуку ориентироваться точно. И много всего и подключать к системе больше вооружений - лазерные вооружения от дронов. Подключать ракетные установки и автоматические ПЗРК и море всего. Создать единую систему ПВО и ПРО. Почему этого до сих пор не сделано не понимаю. Тут же ничего сложного нету. Рейнметаловские пушки например производить и делать чисто модули пушек. Как в старкрафте в старой игре ПВО штамповали, так и тут штамповать и что то подлетает и сразу вылетают с установок ракеты или пушки валят или дроны или лазеры сбивают. Такую оборону уже можно было сделать, что Россия ничем ее не сможет пробить. Спутниковые данные в режиме реального времени еще модули подключить. И только добавлять в эту систему больше и больше мощи. Только для такого ИИ нужны очень большие мощности - надо или чужие использовать с облачные ресурсы и платить дофига или надо строить под ИИ АЭС и огромные Дата центры. И Украина станет неуязвимой к воздушным атакам. Эту ситему постоянно обновлять и улучшать можно.
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21.07.2025 12:47 Ответить
 
 