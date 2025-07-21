Последствия комбинированной атаки РФ на Киев: один мужчина погиб, восемь пострадали, среди которых 15-летняя девушка (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 21 июля 2025 года, военные РФ атаковали столицу ракетами и БпЛА. По состоянию на 8 часов утра известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
"У людей множественные осколочные ранения и резаные раны. Одна из пострадавших получила помощь на месте - у нее гипертонический криз", - говорится в сообщении.
В Шевченковском районе поврежден жилой многоэтажный дом, в результате чего возник пожар на трех этажах. Также пострадало здание станции метрополитена и соседние с ним заведения питания и торговые помещения.
В Соломенском районе в многоэтажных домах взрывной волной выбило окна и двери.
В Дарницком районе повреждено здание детского сада и супермаркеты, в жилом доме повылетали окна.
В Днепровском районе горели торговые павильоны и склады.
Два дома, в том числе недостроенный, подверглись разрушениям в Оболонском районе Киева.
"Точное количество пострадавших и окончательные последствия атаки на столицу устанавливаются. Спасатели и правоохранители работают на местах разрушений и фиксируют очередное военное преступление", - отметили в прокуратуре.
Обновление
"По состоянию на сейчас (10:48, 21 июля) уже есть 8 пострадавших в результате вражеской атаки", - сообщил позже Ткаченко.
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ЖК зведено у промзоні та санітарній зоні військового об"єкту.
ЖК будувався за правління Кличко. Корупціонерів які закрили очі на незаконне будівництво, Кличко, забудовників - до відповідальності
чи можна докладніше ?
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А його попередник, з оточенням, уже уточнюють особисті дані, у ТЦК????
Знову "Киев бамбілі" ?
Утім, "какая разніца...?"
Меланія не живе ні в Білому домі, ні в Мар-а-лага.
Донні знову придумає щось "велике та красиве".
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а інакше - ніяк !...
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Але те що вони с.уки безморальні зробили це в першу ж ніч - це прямий сигнал Трампу.
Хотілося б про цю дивину почути від ЛІДОРА його версію в черговому вечірньому відеозверненні до пересічних.