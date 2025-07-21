Последствия комбинированной атаки РФ на Киев: один мужчина погиб, восемь пострадали, среди которых 15-летняя девушка (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 21 июля 2025 года, военные РФ атаковали столицу ракетами и БпЛА. По состоянию на 8 часов утра известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

"У людей множественные осколочные ранения и резаные раны. Одна из пострадавших получила помощь на месте - у нее гипертонический криз", - говорится в сообщении.

В Шевченковском районе поврежден жилой многоэтажный дом, в результате чего возник пожар на трех этажах. Также пострадало здание станции метрополитена и соседние с ним заведения питания и торговые помещения.













В Соломенском районе в многоэтажных домах взрывной волной выбило окна и двери.

В Дарницком районе повреждено здание детского сада и супермаркеты, в жилом доме повылетали окна.

В Днепровском районе горели торговые павильоны и склады.

Два дома, в том числе недостроенный, подверглись разрушениям в Оболонском районе Киева.

"Точное количество пострадавших и окончательные последствия атаки на столицу устанавливаются. Спасатели и правоохранители работают на местах разрушений и фиксируют очередное военное преступление", - отметили в прокуратуре.

Обновление

"По состоянию на сейчас (10:48, 21 июля) уже есть 8 пострадавших в результате вражеской атаки", - сообщил позже Ткаченко.

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