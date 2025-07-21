Наслідки комбінованої атаки РФ на Київ: один чоловік загинув, восьмеро постраждало, серед яких 15-річна дівчина (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на 21 липня 2025 року, військові РФ атакували столицю ракетами та БпЛА. Станом на 8 годину ранку відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

"У людей множинні осколкові поранення та різані рани. Одна з постраждалих отримала допомогу на місці – у неї гіпертонічний криз", - йдеться в повідомленні.

У Шевченківському районі пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на трьох поверхах. Також постраждала будівля станції метрополітену та сусідні з нею заклади харчування та торговельні приміщення.













У Солом’янському районі у багатоповерхових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері.

У Дарницькому районі пошкоджено будівлю дитячого садка та супермаркети, у житловому будинку повилітали вікна.

У Дніпровському районі горіли торговельні павільйони та склади.

Два будинки, зокрема недобудований, зазнали руйнувань в Оболонському районі Києва.

"Точна кількість постраждалих та остаточні наслідки атаки на столицю встановлюються. Рятувальники та правоохоронці працюють на місцях руйнувань та фіксують черговий воєнний злочин", - зазначили у прокуратурі.

Оновлення

"Станом на зараз (10:48, 21 липня) вже маємо 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки", - повідомив згодом Ткаченко.

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