Наслідки комбінованої атаки РФ на Київ: один чоловік загинув, восьмеро постраждало, серед яких 15-річна дівчина (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч на 21 липня 2025 року, військові РФ атакували столицю ракетами та БпЛА. Станом на 8 годину ранку відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
"У людей множинні осколкові поранення та різані рани. Одна з постраждалих отримала допомогу на місці – у неї гіпертонічний криз", - йдеться в повідомленні.
У Шевченківському районі пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на трьох поверхах. Також постраждала будівля станції метрополітену та сусідні з нею заклади харчування та торговельні приміщення.
У Солом’янському районі у багатоповерхових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері.
У Дарницькому районі пошкоджено будівлю дитячого садка та супермаркети, у житловому будинку повилітали вікна.
У Дніпровському районі горіли торговельні павільйони та склади.
Два будинки, зокрема недобудований, зазнали руйнувань в Оболонському районі Києва.
"Точна кількість постраждалих та остаточні наслідки атаки на столицю встановлюються. Рятувальники та правоохоронці працюють на місцях руйнувань та фіксують черговий воєнний злочин", - зазначили у прокуратурі.
Оновлення
"Станом на зараз (10:48, 21 липня) вже маємо 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки", - повідомив згодом Ткаченко.
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ЖК зведено у промзоні та санітарній зоні військового об"єкту.
ЖК будувався за правління Кличко. Корупціонерів які закрили очі на незаконне будівництво, Кличко, забудовників - до відповідальності
чи можна докладніше ?
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А його попередник, з оточенням, уже уточнюють особисті дані, у ТЦК????
Знову "Киев бамбілі" ?
Утім, "какая разніца...?"
Меланія не живе ні в Білому домі, ні в Мар-а-лага.
Донні знову придумає щось "велике та красиве".
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а інакше - ніяк !...
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Але те що вони с.уки безморальні зробили це в першу ж ніч - це прямий сигнал Трампу.
Хотілося б про цю дивину почути від ЛІДОРА його версію в черговому вечірньому відеозверненні до пересічних.