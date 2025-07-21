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Новини Масований ракетний обстріл Атака ракет і БпЛА на Київ
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Наслідки комбінованої атаки РФ на Київ: один чоловік загинув, восьмеро постраждало, серед яких 15-річна дівчина (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч на 21 липня 2025 року, військові РФ атакували столицю ракетами та БпЛА. Станом на 8 годину ранку відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

"У людей множинні осколкові поранення та різані рани. Одна з постраждалих отримала допомогу на місці – у неї гіпертонічний криз", - йдеться в повідомленні.

У Шевченківському районі пошкоджено житловий багатоповерховий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на трьох поверхах. Також постраждала будівля станції метрополітену та сусідні з нею заклади харчування та торговельні приміщення.

Наслідки атаки у Шевченківському районі
Наслідки атаки у Шевченківському районі
Наслідки атаки у Шевченківському районі
Наслідки атаки у Шевченківському районі
Наслідки атаки у Шевченківському районі
Наслідки атаки у Шевченківському районі

У Солом’янському районі у багатоповерхових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна та двері.

У Дарницькому районі пошкоджено будівлю дитячого садка та супермаркети, у житловому будинку повилітали вікна.

У Дніпровському районі горіли торговельні павільйони та склади.

Два будинки, зокрема недобудований, зазнали руйнувань в Оболонському районі Києва.

"Точна кількість постраждалих та остаточні наслідки атаки на столицю встановлюються. Рятувальники та правоохоронці працюють на місцях руйнувань та фіксують черговий воєнний злочин", - зазначили у прокуратурі.

Оновлення 

"Станом на зараз (10:48, 21 липня) вже маємо 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки", - повідомив згодом Ткаченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Комбінована атака на Івано-Франківськ: пошкодження інфраструктури, травмовані 4 людей, серед них - дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки Київ
Наслідки Київ
Наслідки Київ

Київ
Київ
Київ
Київ
Київ

Автор: 

Київ (19906) обстріл (29960) Повітряні атаки на Київ (888)


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Топ коментарі
+11
я звичайно не спец, але може треба змінити підходи до знищення шахедів - навіщо дозволяти їм летіти через всю країну, якщо точно відомо, що вони залітають з кількох локацій й летять купою на початку... про ракети такого не скажеш, звичайно, але на шахеди виходить ми просто дивились й нічого не робили 1.5 року..., якось воно само...
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21.07.2025 09:10 Відповісти
+6
Ну нарешті,є винний,Кличко!!!!
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21.07.2025 09:24 Відповісти
+5
Давай, Донні, не зупиняйся, дай ***** ще чергових 50 діб, чи 100, чи 500, адже воно так прагне миру.
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21.07.2025 09:37 Відповісти
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Наскільки впізнаю - площа центрального залізничного вокзалу....
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21.07.2025 09:01 Відповісти
навіщо це Вам в слух впізнавати?
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21.07.2025 09:06 Відповісти
Ні, це не вокзальна
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21.07.2025 09:10 Відповісти
ще один грамотій ?
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21.07.2025 09:16 Відповісти
Це десь в Україні,щоб ворог не здогадався!
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21.07.2025 09:22 Відповісти
Поїхав американець, баста, можна далі лупашити...
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21.07.2025 09:06 Відповісти
А поліцейська машина здається просто влетіла кудись....
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21.07.2025 09:23 Відповісти
тікали від ТЦК...
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21.07.2025 10:54 Відповісти
Макрон вроде сегодня приезжает.
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21.07.2025 09:27 Відповісти
я звичайно не спец, але може треба змінити підходи до знищення шахедів - навіщо дозволяти їм летіти через всю країну, якщо точно відомо, що вони залітають з кількох локацій й летять купою на початку... про ракети такого не скажеш, звичайно, але на шахеди виходить ми просто дивились й нічого не робили 1.5 року..., якось воно само...
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21.07.2025 09:10 Відповісти
на входах її також зустрічають, але поки що їм вдається перевантажувати нашу ППО
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21.07.2025 09:19 Відповісти
Так і є; просто дивились і нічого не робили. Власники гаражів могли б розкласти по дахах корпуси від побутової техніки. Боєголовка шахедах влучила б по них, а не по даху.
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21.07.2025 10:39 Відповісти
Знов попали у ЖК Львівський квартал. Повинна бути відкрита кримінальна справа!
ЖК зведено у промзоні та санітарній зоні військового об"єкту.
ЖК будувався за правління Кличко. Корупціонерів які закрили очі на незаконне будівництво, Кличко, забудовників - до відповідальності
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21.07.2025 09:21 Відповісти
Ну нарешті,є винний,Кличко!!!!
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21.07.2025 09:24 Відповісти
Ніхрена! Квартал львівський? До Садового.
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21.07.2025 10:03 Відповісти
якого військового об'єкту?
чи можна докладніше ?

.
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21.07.2025 10:00 Відповісти
ЖК "Львівский квартал" через дорогу от посольства Азербайджана.
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21.07.2025 10:40 Відповісти
Умеров, з заброньованими з РНБОУ, уже нараду проводить, стурбовані, з кондиціонерами??
А його попередник, з оточенням, уже уточнюють особисті дані, у ТЦК????
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21.07.2025 09:31 Відповісти
Зезрадник де трупи маскалів на мацквє???
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21.07.2025 09:33 Відповісти
Давай, Донні, не зупиняйся, дай ***** ще чергових 50 діб, чи 100, чи 500, адже воно так прагне миру.
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21.07.2025 09:37 Відповісти
Іщо йому уставшему після роботи скаже Меланія коли він прийде додому ?
Знову "Киев бамбілі" ?

Утім, "какая разніца...?"
Меланія не живе ні в Білому домі, ні в Мар-а-лага.

Донні знову придумає щось "велике та красиве".

.
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21.07.2025 10:06 Відповісти
А де наші шахеди? До чого тут Донні? Чого не Байден? Дегенерати кончені.
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21.07.2025 10:28 Відповісти
спочатку їхні Петріоти, а потім наші шахеди.

а інакше - ніяк !...

.
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21.07.2025 10:54 Відповісти
До того, що без закручування гайок кацапсьскій економіці та без військової допомоги нам не перемогти. У розміні дронами кацапи будуть нас випереджати, тому що вони клепають зброї більше аніж увесь ЄС разом узятий. При цьому вони прострілюють усі підприємства на нашій території своїми ракетами, а нам, навіть за наявності Громів та Нептунів-до усіх їхніх ****** ніяк не дотягнутися.
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21.07.2025 11:13 Відповісти
Ну, звісно, багато хто говорив что рашисти атакують Київ одразу як поїде Келлог.
Але те що вони с.уки безморальні зробили це в першу ж ніч - це прямий сигнал Трампу.
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21.07.2025 10:24 Відповісти
келог в среду уматал,....в принципе и так заждались,лично я даже не проснулся от такой атаки ни тебе кинжала ни исканьдера кореццкого)обстрел так себе по манде ладошкой как тут местная зрадойобская фауна пищит "окна повыбивали,зрада зрадная"
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21.07.2025 10:45 Відповісти
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21.07.2025 11:21 Відповісти
Ці шахеди якісь надто розумні - роками свідомо оминають Урядовий Квартал, маєтки бужуїнів в ПущеВодиці, КончеЗаспі,Козині ...

Хотілося б про цю дивину почути від ЛІДОРА його версію в черговому вечірньому відеозверненні до пересічних.
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21.07.2025 11:48 Відповісти
 
 