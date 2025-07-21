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Новини Фото Масований ракетний обстріл
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Комбінована атака на Івано-Франківськ: пошкодження інфраструктури, травмовані 4 людей, серед них - дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупанти у ніч на 21 липня завдали комбінованого удару по Івано-Франківську. В місті пролунали сильні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Руслан Марцінків.

"Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів. Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади ж постраждалі. Але в легкому стані",  - йдеться в повідомленні. 

Марцінків зазначив,  що ударів було дуже багато і це була наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення.

Оновлення

Внаслідок російської атаки травмовано 4 людей, серед них - дитина, повідомили у ДСНС.

У Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники.

В Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа 2-х поверхового приватного житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки. Попередньо, 4 людини травмовані, серед них - одна дитина.

В місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці, загальною площею 220 кв.м. та виробничо-складських приміщень на площі 300 кв.м.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ завдала комбінованого удару по Києву: є загиблий і постраждалі, у кількох районах пожежі. ФОТО

Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська

Автор: 

Івано-Франківськ (531) обстріл (29960) Івано-Франківська область (975) Івано-Франківський район (23)


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Повідомляють, що той Марцінків більше бореться з тими, хто говорить не на чистій українській, ніж над зміцнення захищеності міста від бомбардувань.
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21.07.2025 07:36 Відповісти
Цікаво як він має зміцнити ту "захищеність від бомбардувань"?
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21.07.2025 07:52 Відповісти
Навчіться вже не звертати уваги на підарів
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21.07.2025 07:58 Відповісти
Кремлівський бот написав на українській мові грамотно, але спалив себе ніком нИколай. Корінний франківець )
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21.07.2025 08:29 Відповісти
Не "на українській мові", а "українською мовою". Обоє рябоє.
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21.07.2025 08:40 Відповісти
Нікалай, усе потрібно робити: захищати українську мову від кацапської не менш важливо, ніж захищатися від кацапських ракет і бпла.
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21.07.2025 08:53 Відповісти
Ви хоч раз бачили щоб кацапія мала такі ж наслідки нашої комбіновано атаки?
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21.07.2025 09:13 Відповісти
 
 