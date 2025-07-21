Комбінована атака на Івано-Франківськ: пошкодження інфраструктури, травмовані 4 людей, серед них - дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупанти у ніч на 21 липня завдали комбінованого удару по Івано-Франківську. В місті пролунали сильні вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Руслан Марцінків.

"Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару з застосуванням ракет і шахедів. Маємо у 3 селах громади пошкодження інфраструктури. Попередньо уточнюються зараз масштаби. Знаємо, що в одному з сіл нашої громади ж постраждалі. Але в легкому стані", - йдеться в повідомленні.

Марцінків зазначив, що ударів було дуже багато і це була наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення.

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Внаслідок російської атаки травмовано 4 людей, серед них - дитина, повідомили у ДСНС.



У Городенківській територіальній громаді Коломийського району виникла пожежа господарчої будівлі, яку оперативно ліквідували рятувальники.

В Івано-Франківській територіальній громаді ліквідована пожежа 2-х поверхового приватного житлового будинку. Також в цій громаді пошкоджені житлові будинки. Попередньо, 4 людини травмовані, серед них - одна дитина.

В місті Івано-Франківськ рятувальники оперативно ліквідували пожежі гаражів та автомобілів на відкритій стоянці, загальною площею 220 кв.м. та виробничо-складських приміщень на площі 300 кв.м.

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