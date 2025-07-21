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Новости Фото Массированный ракетный обстрел
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Комбинированная атака на Ивано-Франковск: повреждения инфраструктуры, травмированы 4 человека, среди них - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские оккупанты в ночь на 21 июля нанесли комбинированный удар по Ивано-Франковску. В городе прогремели сильные взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Руслан Марцинкив.

"Ивано-Франковск был подвергнут комбинированному удару с применением ракет и шахедов. Имеем в 3 селах громады повреждения инфраструктуры. Предварительно уточняются сейчас масштабы. Знаем, что в одном из сел нашей громады же пострадавшие. Но в легком состоянии", - говорится в сообщении.

Марцинкив отметил, что ударов было очень много и это была самая масштабная атака со времени полномасштабного вторжения.

Обновление

В результате российской атаки травмировано 4 человека, среди них - ребенок, сообщили в ГСЧС.

В Городенковской территориальной громаде Коломыйского района возник пожар хозяйственного здания, которое оперативно ликвидировали спасатели.

В Ивано-Франковской территориальной громаде ликвидирован пожар 2-х этажного частного жилого дома. Также в этом обществе повреждены жилые дома. Предварительно, 4 человека травмированы, среди них – один ребенок.

В Ивано-Франковске спасатели оперативно ликвидировали пожары гаражей и автомобилей на открытой стоянке, общей площадью 220 кв.м. и производственно-складских помещений на площади 300 кв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла комбинированный удар по Киеву: есть погибший и пострадавшие, в нескольких районах пожары

Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська
Обстріли Івано-Франківська

Автор: 

Ивано-Франковск (839) обстрел (28636) Ивано-Франковская область (943) Ивано-Франковский район (20)


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Повідомляють, що той Марцінків більше бореться з тими, хто говорить не на чистій українській, ніж над зміцнення захищеності міста від бомбардувань.
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21.07.2025 07:36 Ответить
Цікаво як він має зміцнити ту "захищеність від бомбардувань"?
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21.07.2025 07:52 Ответить
Навчіться вже не звертати уваги на підарів
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21.07.2025 07:58 Ответить
Кремлівський бот написав на українській мові грамотно, але спалив себе ніком нИколай. Корінний франківець )
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21.07.2025 08:29 Ответить
Не "на українській мові", а "українською мовою". Обоє рябоє.
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21.07.2025 08:40 Ответить
Нікалай, усе потрібно робити: захищати українську мову від кацапської не менш важливо, ніж захищатися від кацапських ракет і бпла.
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21.07.2025 08:53 Ответить
 
 