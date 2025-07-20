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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Ворожі БпЛА зафіксовано на Київщині: працюють Сили ППО

Атака шахедів

Пізно ввечері неділі, 20 липня, на Київщині фіксувався рух російських безпілотників. По ворожих цілях працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Київська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - сказано в повідомленні.

Мешканців області закликали не нехтувати правилами безпеки та перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що ввечері 20 липня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

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безпілотник (4556) Київська область (4162) ППО (3406)


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