Вночі ворог атакував Київщину БпЛА: пошкоджено легковий автомобіль
У ніч проти 19 липня у Київській області працювали сили протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.
У Вишгородському районі пошкоджено легковий автомобіль.
"Знову надійно відпрацювали наші мисливці з "Чисте небо". За ніч на рубежах області перехоплено понад два десятки ворожих дронів", - додав Калашник.
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