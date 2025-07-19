Вночі ворог атакував Київщину БпЛА: пошкоджено легковий автомобіль

У ніч проти 19 липня у Київській області працювали сили протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в обʼєкти критичної та житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

У Вишгородському районі пошкоджено легковий автомобіль.

"Знову надійно відпрацювали наші мисливці з "Чисте небо". За ніч на рубежах області перехоплено понад два десятки ворожих дронів", - додав Калашник.

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