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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Ночью враг атаковал Киевскую область БПЛА: поврежден легковой автомобиль

Атака шахидов 12 июня. Сколько целей сбито

В ночь на 19 июля в Киевской области работали силы противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

В Вышгородском районе поврежден легковой автомобиль.

"Снова надежно отработали наши охотники из "Чистого неба". За ночь на рубежах области перехвачено более двух десятков вражеских дронов", - добавил Калашник.

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беспилотник (3958) Киевская область (4263) обстрел (28604)


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