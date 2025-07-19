Ночью враг атаковал Киевскую область БПЛА: поврежден легковой автомобиль
В ночь на 19 июля в Киевской области работали силы противовоздушной обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.
В Вышгородском районе поврежден легковой автомобиль.
"Снова надежно отработали наши охотники из "Чистого неба". За ночь на рубежах области перехвачено более двух десятков вражеских дронов", - добавил Калашник.
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