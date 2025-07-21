РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6241 посетитель онлайн
Новости Атака беспилотников на Киевщину
313 0

Вражеские БПЛА зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО

Атака шахидов

Поздно вечером воскресенья, 20 июля, на Киевщине фиксировалось движение российских беспилотников. По вражеским целям работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером 20 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: Ночью враг атаковал Киевскую область БПЛА: поврежден легковой автомобиль

Автор: 

беспилотник (3965) Киевская область (4264) ПВО (2962)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 