Вражеские БПЛА зафиксированы на Киевщине: работают Силы ПВО

Поздно вечером воскресенья, 20 июля, на Киевщине фиксировалось движение российских беспилотников. По вражеским целям работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - сказано в сообщении.

Жителей области призвали не пренебрегать правилами безопасности и находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что вечером 20 июля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Читайте также: Ночью враг атаковал Киевскую область БПЛА: поврежден легковой автомобиль