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Новости Массированный ракетный обстрел
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Румыния поднимала истребители из-за российских ударов по Украине

истребитель, самолет

В ночь на 21 июля румынские и итальянские истребители были подняты в воздух из-за массированных ударов России по аэродромам в Украине.

Об этом сообщило Минобороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 03:00 радары зафиксировали 12 украинских воздушных целей вблизи границы, часть из которых ненадолго вошла в воздушное пространство Румынии. В Минобороны подчеркнули, что эти объекты не представляли угрозы безопасности страны.

Румынские F-16 поднялись с авиабазы Борча, а итальянские Eurofighter Typhoon - с базы Михай Когелничану. Истребители осуществляли разведывательные миссии в рамках воздушной полиции.

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В Киеве по состоянию на 8 часов утра 21 июля известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.

Ивано-Франковск также подвергся комбинированному удару с применением ракет и шахедов. В результате российской атаки травмированы 4 человека, среди них - ребенок.

В течение ночи российские оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область. В результате вражеского обстрела пострадавших нет. Последствия атаки фиксируют в двух районах области.

В результате ночной атаки частично повреждены 20 частных жилых зданий в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Ночью враг нанес 12 ударов беспилотниками по Киевскому району Харькова.

Российские оккупанты выпустили по Украине 450 целей - беспилотники различных типов и ракеты. Силами ПВО было сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения.

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Румыния (1132) война в Украине (5289)


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От мені цікаво. Румунія, Польща піднімають. А ****** чого не піднімають?
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21.07.2025 11:20 Ответить
Вони піднімають у ***** ротом.
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21.07.2025 11:25 Ответить
а я то дивуюсь - і чого я так спокійно спав цієї ночі...
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21.07.2025 11:27 Ответить
"...близько 03:00 радари зафіксували 12 українських повітряних цілей поблизу кордону, частина з яких ненадовго увійшла в повітряний простір Румунії. У Міноборони підкреслили, що ці об'єкти не становили загрози безпеці країни." Джерело: https://censor.net/ua/n3564350

А безпеці України ці "обʼєкти" хіба загрози не становили?
Зайшла ця "частина з 12 повітряних цілей поблизу кордону" у повітряний простір Румунії, "недовго" в цьому повітряному просторі летіла, а потім, вже з повітряного простору Румунії, атакувала цілі на території України?
Румунія неофіційно дозволяє використовувати її повітряний простір для повітряних атак України? Чи не є це порушенням міжнародного права? Чи не зобовʼязана Румунія не допускати, щоб з її повітряного простору, без офіційного дозволу Румунії повітряні цілі атакували сусідню державу - Україну? Адже Румунія має ППО, і її повітряний простір охороняють ******* винищувачі, як власні, так і НАТО.
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21.07.2025 11:32 Ответить
"Румунія піднімала винищувачі"

у меня только два вопроса - зачем и накуя?
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21.07.2025 12:26 Ответить
Кожному льотчику треба дати "Героя України".
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21.07.2025 12:58 Ответить
 
 