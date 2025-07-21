Румыния поднимала истребители из-за российских ударов по Украине

В ночь на 21 июля румынские и итальянские истребители были подняты в воздух из-за массированных ударов России по аэродромам в Украине.

Об этом сообщило Минобороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, около 03:00 радары зафиксировали 12 украинских воздушных целей вблизи границы, часть из которых ненадолго вошла в воздушное пространство Румынии. В Минобороны подчеркнули, что эти объекты не представляли угрозы безопасности страны.

Румынские F-16 поднялись с авиабазы Борча, а итальянские Eurofighter Typhoon - с базы Михай Когелничану. Истребители осуществляли разведывательные миссии в рамках воздушной полиции.

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В Киеве по состоянию на 8 часов утра 21 июля известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.

Ивано-Франковск также подвергся комбинированному удару с применением ракет и шахедов. В результате российской атаки травмированы 4 человека, среди них - ребенок.

В течение ночи российские оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область. В результате вражеского обстрела пострадавших нет. Последствия атаки фиксируют в двух районах области.

В результате ночной атаки частично повреждены 20 частных жилых зданий в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Ночью враг нанес 12 ударов беспилотниками по Киевскому району Харькова.

Российские оккупанты выпустили по Украине 450 целей - беспилотники различных типов и ракеты. Силами ПВО было сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения.

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