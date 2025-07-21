Румыния поднимала истребители из-за российских ударов по Украине
В ночь на 21 июля румынские и итальянские истребители были подняты в воздух из-за массированных ударов России по аэродромам в Украине.
Об этом сообщило Минобороны Румынии, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, около 03:00 радары зафиксировали 12 украинских воздушных целей вблизи границы, часть из которых ненадолго вошла в воздушное пространство Румынии. В Минобороны подчеркнули, что эти объекты не представляли угрозы безопасности страны.
Румынские F-16 поднялись с авиабазы Борча, а итальянские Eurofighter Typhoon - с базы Михай Когелничану. Истребители осуществляли разведывательные миссии в рамках воздушной полиции.
В Киеве по состоянию на 8 часов утра 21 июля известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.
Ивано-Франковск также подвергся комбинированному удару с применением ракет и шахедов. В результате российской атаки травмированы 4 человека, среди них - ребенок.
В течение ночи российские оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область. В результате вражеского обстрела пострадавших нет. Последствия атаки фиксируют в двух районах области.
В результате ночной атаки частично повреждены 20 частных жилых зданий в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
Ночью враг нанес 12 ударов беспилотниками по Киевскому району Харькова.
Российские оккупанты выпустили по Украине 450 целей - беспилотники различных типов и ракеты. Силами ПВО было сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения.
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А безпеці України ці "обʼєкти" хіба загрози не становили?
Зайшла ця "частина з 12 повітряних цілей поблизу кордону" у повітряний простір Румунії, "недовго" в цьому повітряному просторі летіла, а потім, вже з повітряного простору Румунії, атакувала цілі на території України?
Румунія неофіційно дозволяє використовувати її повітряний простір для повітряних атак України? Чи не є це порушенням міжнародного права? Чи не зобовʼязана Румунія не допускати, щоб з її повітряного простору, без офіційного дозволу Румунії повітряні цілі атакували сусідню державу - Україну? Адже Румунія має ППО, і її повітряний простір охороняють ******* винищувачі, як власні, так і НАТО.
у меня только два вопроса - зачем и накуя?