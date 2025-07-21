РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10660 посетителей онлайн
Новости Результат работы ПВО
3 484 8

Рашисты выпустили 450 ракет и БПЛА по Украине: 224 цели уничтожены

Массированный обстрел 21 июля 2025 года Сколько целей сбито

В ночь на 21 июля российские оккупанты выпустили по Украине 450 целей - беспилотники различных типов и ракеты.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, рашисты атаковали:

- 426 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ;
- 5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. РФ;
- 4 крылатыми ракетами "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 1 крылатой ракетой Искандер-К (район пусков - Миллерово, РФ);
- 14 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., РФ).

Читайте также: Враг атаковал Приморское, ранен мужчина. В Запорожской области слышны взрывы, работает ПВО

По состоянию на 9:30 было сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения:

- 200 ударных БпЛА типа Shahed;
- подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные - подавлены РЭБ/локационно потеряны (информация о попаданиях не поступала).

"Кроме того, 203 дрона-имитатора не достигли целей - локационно потеряны (предположительно подавлены РЭБ). Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых - на 12 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что атака пока продолжается. Новая группа российских БпЛА зашла с севера.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ дронами и ракетами атаковала Киевскую область: повреждены дома и сооружения в двух районах области

Массированный обстрел 21 июля 2025 года Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (28636) ПВО (2964) Воздушные силы (2531)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тілько коли стільки ж парітетно.полетить на рашку з України, пуйло заспокоїться, або його назавжди заспокоїть тамтешні обітатєлі
показать весь комментарий
21.07.2025 09:43 Ответить
Відповідь мала бути кратною до площі території ворога та військових об'єктів москалів.
показать весь комментарий
21.07.2025 09:50 Ответить
Збито/подавлено 24 ракети з 24? Якщо це правда,то суперова новина...
показать весь комментарий
21.07.2025 09:51 Ответить
Коли вже "нормальні",українські ракети полетять по брудним , ніщім , кацапським чуркам?
показать весь комментарий
21.07.2025 09:55 Ответить
Я дуже поважаю ваш сайт. Він кометентиий і об'єктивний. Ну, все-таки, робіть назви статей правильно.
Дяка
показать весь комментарий
21.07.2025 09:57 Ответить
Це не еталон, але хоча б як "Українська правда" можна написати: Росіяни запустили по Україні 450 ДРОНІВ і ракет. 427 з них не долетіли до цілі

Щось накшталт цього
показать весь комментарий
21.07.2025 10:01 Ответить
якщо б не повідомлення про статистику збиттів щоранку, ситуація з обстрілами була б значно гіршою
показать весь комментарий
21.07.2025 10:38 Ответить
Щось не дуже вже віриться і нашим Повітряним силам. Бреше влада тотально...
показать весь комментарий
21.07.2025 11:34 Ответить
 
 