Рашисты выпустили 450 ракет и БПЛА по Украине: 224 цели уничтожены
В ночь на 21 июля российские оккупанты выпустили по Украине 450 целей - беспилотники различных типов и ракеты.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Так, рашисты атаковали:
- 426 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ;
- 5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. РФ;
- 4 крылатыми ракетами "Калибр" (из акватории Черного моря);
- 1 крылатой ракетой Искандер-К (район пусков - Миллерово, РФ);
- 14 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., РФ).
По состоянию на 9:30 было сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения:
- 200 ударных БпЛА типа Shahed;
- подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные - подавлены РЭБ/локационно потеряны (информация о попаданиях не поступала).
"Кроме того, 203 дрона-имитатора не достигли целей - локационно потеряны (предположительно подавлены РЭБ). Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых - на 12 локациях", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах отметили, что атака пока продолжается. Новая группа российских БпЛА зашла с севера.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дяка
Щось накшталт цього