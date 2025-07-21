Рашисты выпустили 450 ракет и БПЛА по Украине: 224 цели уничтожены

В ночь на 21 июля российские оккупанты выпустили по Украине 450 целей - беспилотники различных типов и ракеты.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, рашисты атаковали:

- 426 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, РФ;

- 5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл. РФ;

- 4 крылатыми ракетами "Калибр" (из акватории Черного моря);

- 1 крылатой ракетой Искандер-К (район пусков - Миллерово, РФ);

- 14 крылатыми ракетами Х-101 (из воздушного пространства Саратовской обл., РФ).

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По состоянию на 9:30 было сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения:

- 200 ударных БпЛА типа Shahed;

- подавляющее большинство ракет сбито огневыми средствами противовоздушной обороны, остальные - подавлены РЭБ/локационно потеряны (информация о попаданиях не поступала).

"Кроме того, 203 дрона-имитатора не достигли целей - локационно потеряны (предположительно подавлены РЭБ). Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в 3 локациях, а также падение сбитых - на 12 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что атака пока продолжается. Новая группа российских БпЛА зашла с севера.

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