Враг атаковал Приморское, ранен мужчина. В Запорожской области слышны взрывы, работает ПВО

45-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Васильевский район Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне ударили fpv-дроном по Приморскому. Пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь.

Он также сообщил, что сейчас РФ снова атакует территорию области.

"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали КАБом Приморское на Запорожье: погиб мужчина

По данным Воздушных сил, в Запорожская область - ракетная опасность.