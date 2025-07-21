Враг атаковал Приморское, ранен мужчина. В Запорожской области слышны взрывы, работает ПВО
45-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Васильевский район Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне ударили fpv-дроном по Приморскому. Пострадавший получает всю необходимую медицинскую помощь.
Он также сообщил, что сейчас РФ снова атакует территорию области.
"Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", - написал Федоров.
По данным Воздушных сил, в Запорожская область - ракетная опасность.
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