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Ворог атакував Приморське, поранено чоловіка. У Запорізькій області чути вибухи, працює ППО

дрон,черешня,fpv

45-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни ударили fpv-дроном по Приморському. Постраждалий отримує усю необхідну медичну допомогу.

Він також повідомив, що наразі РФ знову атакує територію області.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували КАБом Приморське на Запоріжжі: загинув чоловік

За даними Повітряних сил, у Запорізька область - ракетна небезпека.

Автор: 

обстріл (29960) Запорізька область (3861) Василівський район (69) Приморське (16)


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