Ворог атакував Приморське, поранено чоловіка. У Запорізькій області чути вибухи, працює ППО

45-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни ударили fpv-дроном по Приморському. Постраждалий отримує усю необхідну медичну допомогу.

Він також повідомив, що наразі РФ знову атакує територію області.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав Федоров.

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За даними Повітряних сил, у Запорізька область - ракетна небезпека.