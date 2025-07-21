Ворог атакував Приморське, поранено чоловіка. У Запорізькій області чути вибухи, працює ППО
45-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни ударили fpv-дроном по Приморському. Постраждалий отримує усю необхідну медичну допомогу.
Він також повідомив, що наразі РФ знову атакує територію області.
"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав Федоров.
За даними Повітряних сил, у Запорізька область - ракетна небезпека.
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