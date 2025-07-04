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Новини Обстріли Запорізької області
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Росіяни атакували КАБом Приморське на Запоріжжі: загинув чоловік

Наслідки обстрілів Запорізької області

Унаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області загинув 84-річний чоловік.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни скинули керовану авіабомбу на Приморське. Унаслідок ворожої атаки зруйнований приватний будинок, виникла пожежа.

"Літній чоловік загинув на місці", - зазначено в повідомленні.

Також читайте: Внаслідок російського обстрілу Оріхова постраждала жінка, - ОВА

Автор: 

обстріл (29640) Запорізька область (3804) Василівський район (60) Приморське (15)


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