Росіяни атакували КАБом Приморське на Запоріжжі: загинув чоловік
Унаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області загинув 84-річний чоловік.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни скинули керовану авіабомбу на Приморське. Унаслідок ворожої атаки зруйнований приватний будинок, виникла пожежа.
"Літній чоловік загинув на місці", - зазначено в повідомленні.
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