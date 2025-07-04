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Новости Обстрелы Запорожской области
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Россияне атаковали КАБом Приморское на Запорожье: погиб мужчина

Последствия обстрелов Запорожской области

Вследствие вражеской атаки на Васильевский район Запорожской области погиб 84-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне сбросили управляемую авиабомбу на Приморское. Вследствие вражеской атаки разрушен частный дом, возник пожар.

"Пожилой мужчина погиб на месте", - сказано в сообщении.

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обстрел (28318) Запорожская область (3272) Васильевский район (60) Приморское (15)


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