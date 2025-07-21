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Новини Результат роботи ППО
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Рашисти випустили 450 ракет та БпЛА по Україні: 224 цілі знешкоджено

Масований обстріл 21 липня 2025 року Скільки цілей збито

У ніч на 21 липня російські окупанти випустили по Україні 450 цілей - безпілотники різних типів та ракети.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, рашисти атакували:

- 426 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ;
- 5 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. РФ;
- 4 крилатими ракетами "Калібр" (із акваторії Чорного моря);
- 1 крилатою ракетою Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, РФ);
- 14 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., РФ).

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Станом на 9:30 було збито/придушено 224 засоби повітряного нападу:

- 200 ударних БпЛА типу Shahed;
- переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – придушена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила).

"Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ). Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах наголосили, що атака наразі триває. Нова група росіських БпЛА зайшла із півночі.

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Масований обстріл 21 липня 2025 року Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (29960) ППО (3408) Повітряні сили (2872)


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Тілько коли стільки ж парітетно.полетить на рашку з України, пуйло заспокоїться, або його назавжди заспокоїть тамтешні обітатєлі
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21.07.2025 09:43 Відповісти
Відповідь мала бути кратною до площі території ворога та військових об'єктів москалів.
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21.07.2025 09:50 Відповісти
Збито/подавлено 24 ракети з 24? Якщо це правда,то суперова новина...
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21.07.2025 09:51 Відповісти
Коли вже "нормальні",українські ракети полетять по брудним , ніщім , кацапським чуркам?
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21.07.2025 09:55 Відповісти
Я дуже поважаю ваш сайт. Він кометентиий і об'єктивний. Ну, все-таки, робіть назви статей правильно.
Дяка
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21.07.2025 09:57 Відповісти
Це не еталон, але хоча б як "Українська правда" можна написати: Росіяни запустили по Україні 450 ДРОНІВ і ракет. 427 з них не долетіли до цілі

Щось накшталт цього
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21.07.2025 10:01 Відповісти
якщо б не повідомлення про статистику збиттів щоранку, ситуація з обстрілами була б значно гіршою
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21.07.2025 10:38 Відповісти
Щось не дуже вже віриться і нашим Повітряним силам. Бреше влада тотально...
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21.07.2025 11:34 Відповісти
 
 