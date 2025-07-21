Рашисти випустили 450 ракет та БпЛА по Україні: 224 цілі знешкоджено

У ніч на 21 липня російські окупанти випустили по Україні 450 цілей - безпілотники різних типів та ракети.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, рашисти атакували:

- 426 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, РФ;

- 5 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської обл. РФ;

- 4 крилатими ракетами "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

- 1 крилатою ракетою Іскандер-К (район пусків - Міллєрово, РФ);

- 14 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської обл., РФ).

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Станом на 9:30 було збито/придушено 224 засоби повітряного нападу:

- 200 ударних БпЛА типу Shahed;

- переважну більшість ракет збито вогневими засобами протиповітряної оборони, решта – придушена РЕБ/локаційно втрачені (інформація щодо влучань не надходила).

"Крім того, 203 дрони-імітатори не досягли цілей – локаційно втрачені (імовірно подавлені РЕБ). Зафіксовано влучання 23 ударних БпЛА у 3 локаціях, а також падіння збитих – на 12 локаціях", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах наголосили, що атака наразі триває. Нова група росіських БпЛА зайшла із півночі.

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