2 493 1
Рашисты атаковали Хмельницкую область: повреждены 20 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ночной атаки частично повреждены 20 частных жилых зданий в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
"Степень повреждений устанавливается. Погибших и травмированных нет. Информация уточняется", - уточнил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
news 245 #510424
показать весь комментарий21.07.2025 09:37 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль