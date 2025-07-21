РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10660 посетителей онлайн
Новости Атака на Хмельнитчину
2 493 1

Рашисты атаковали Хмельницкую область: повреждены 20 домов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки частично повреждены 20 частных жилых зданий в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Степень повреждений устанавливается. Погибших и травмированных нет. Информация уточняется", - уточнил он.

Также читайте: Последствия комбинированной атаки РФ на Киев: один человек погиб, шесть человек пострадали, среди которых 15-летняя девушка. ФОТОрепортаж

Хмельницкая область после атаки
Хмельницкая область после атаки
Хмельницкая область после атаки

Автор: 

обстрел (28636) Хмельницкая область (976) Каменец-Подольский район (5)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зезрадник де трупи маскалів на мацквє???
показать весь комментарий
21.07.2025 09:37 Ответить
 
 