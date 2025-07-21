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Новини Атака на Хмельниччину
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Рашисти атакували Хмельниччину: пошкоджено 20 будинків. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної атаки частково пошкоджено 20 приватних житлових будівель у Кам’янець-Подільському районі на Хмельниччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ступінь пошкоджень встановлюється. Загиблих та травмованих немає. Інформація уточнюється", - уточнив він.

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Хмельниччина після атаки
Хмельниччина після атаки
Хмельниччина після атаки

Автор: 

обстріл (29960) Хмельницька область (996) Кам’янець-Подільський район (5)


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Зезрадник де трупи маскалів на мацквє???
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21.07.2025 09:37 Відповісти
 
 