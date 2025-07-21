Ночью враг нанес 12 ударов беспилотниками по Киевскому району Харькова. ВИДЕО
В течение ночи 21 июля российские захватчики нанесли ряд ударов по Киевскому району Харькова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.
Около 01:40 враг атаковал Киевский район дронами типа "Герань-2".
По предварительной информации, в Харькове зафиксировано 11 прилетов.
Один из прилетов зафиксирован возле многоквартирного жилого дома в Киевском районе, есть пожар неподалеку от здания.
Также по локации одного из прилетов - выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода. Относительно пострадавших - уточняем.
Еще одно из последствий атаки с воздуха на Харьков - пожар на гражданском предприятии. О пострадавших - информации пока нет.
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