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Ночью враг нанес 12 ударов беспилотниками по Киевскому району Харькова. ВИДЕО

В течение ночи 21 июля российские захватчики нанесли ряд ударов по Киевскому району Харькова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и городской голова Игорь Терехов.

Около 01:40 враг атаковал Киевский район дронами типа "Герань-2".

По предварительной информации, в Харькове зафиксировано 11 прилетов.

Один из прилетов зафиксирован возле многоквартирного жилого дома в Киевском районе, есть пожар неподалеку от здания.

Также по локации одного из прилетов - выбиты окна в одном из ЖК, повреждены дорога, трамвайные рельсы и электропровода. Относительно пострадавших - уточняем.

Еще одно из последствий атаки с воздуха на Харьков - пожар на гражданском предприятии. О пострадавших - информации пока нет.

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обстрел (28636) Харьков (7669) Харьковская область (1310) Харьковский район (441)


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