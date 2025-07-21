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Вночі ворог завдав 12 ударів безпілотниками по Київському району Харкова. ВIДЕО
Протягом ночі 21 липня російські загарбники завдали низки ударів по Київському району Харкова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
Близько 01:40 ворог атакував Київський район дронами типу "Герань-2".
За попередньою інформацією, у Харкові зафіксовано 11 прильотів.
Один з прильотів зафіксовано біля багатоквартирного житлового будинку у Київському районі, є пожежа неподалік будівлі.
Також по локації одного з прильотів - вибиті вікна в одному з ЖК, пошкоджені дорога, трамвайні рейки та електродроти. Щодо постраждалих - уточнюємо.
Ще один з наслідків атаки з повітря на Харків - пожежа на цивільному підприємстві. Щодо постраждалих - інформації наразі немає.
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