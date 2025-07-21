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Новости Массированный ракетный обстрел
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Цахкна об атаке 21 июля: Россия не берет летний перерыв

Цахкна о развертывании сил ЕС в Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна после очередной массированной атаки РФ по Украине заявил, что только военная помощь и давление могут заставить Москву "отказаться от своей империалистической кампании".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заметке главы МИД Эстонии в Х.

"Россия не берет летнего перерыва. Ее безжалостные атаки терроризируют Украину ночь за ночью, оставляя после себя разрушения и страх", - написал Цахкна.

В ночь на понедельник, 21 июля, россияне массированно атаковали Украину ракетами и ударными БПЛА. По всей Украине объявляли воздушную тревогу.

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В Киеве по состоянию на 8 часов утра 21 июля известно о погибшем мужчине и шестерых пострадавших, среди которых 15-летняя девушка.

Ивано-Франковск также подвергся комбинированному удару с применением ракет и шахедов. В результате российской атаки травмированы 4 человека, среди них - ребенок.

В течение ночи российские оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область. В результате вражеского обстрела пострадавших нет. Последствия атаки фиксируют в двух районах области.

В результате ночной атаки частично повреждены 20 частных жилых зданий в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Ночью враг нанес 12 ударов беспилотниками по Киевскому району Харькова.

Российские оккупанты выпустили по Украине 450 целей - беспилотники различных типов и ракеты. Силами ПВО было сбито/подавлено 224 средства воздушного нападения

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обстрел (28636) Цахкна Маргус (64)


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Трамп ДОЗВОЛИВ бити раше по Україні усіма засобами 50 днів.
ЦЕ СОРОМ ДЛЯ ПОЛИТИКА
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21.07.2025 10:37 Ответить
Якщо з України заборонено виїзджати то смерть та каліцтва громадян на владі яка заборонила виїзд.
Логічно.
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21.07.2025 10:56 Ответить
Так їм *****, от і все. Вони лякаються, що якщо б дозволити усім бажаючим виїжджати - в Україні майже не залишиться населення.
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21.07.2025 11:04 Ответить
"росія не бере літньої перерви" - ти прикинь, Маргус, не йдуть на канікули
Мабуть тому що це війна на знищення, а не "божевільна бійка двох маленьких дітей у парку" (с).
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21.07.2025 11:13 Ответить
 
 