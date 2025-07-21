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Новости Массированный ракетный обстрел
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Сибига после ночной атаки на Украину: Россию нужно лишить доходов от продажи нефти

Последствия атаки на Киев 21 июля

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров отреагировать на очередную ночную атаку России по украинским городам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Этой ночью состоялась жестокая российская атака по всей Украине: сотни беспилотников и баллистических ракет ударили по Киеву, Ивано-Франковску и другим городам и громадам", - напомнил он.

"Мы можем положить конец этому террору. Для этого нужны дополнительные средства противовоздушной обороны и дальнобойного оружия для Украины, а также усиление давления на Москву, в частности, лишение России доходов от продажи нефти. Вместе мы должны использовать каждую возможность для достижения мира через силу", - добавил он.

Также читайте: Последствия комбинированной атаки РФ на Киев: один человек погиб, шесть человек пострадали, среди которых 15-летняя девушка. ФОТОрепортаж

Автор: 

Ивано-Франковск (839) обстрел (28636) Ивано-Франковская область (943) Сибига Андрей (571) Воздушные атаки на Киев (831) Ивано-Франковский район (20)


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Топ комментарии
+6
Ну позбавляй, у чому затримка?
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21.07.2025 10:04 Ответить
+5
Берете нових дипломатів, вчорашніх кухарок, і робіть це. Бо профільних уже немає - всіх звільнили, відправили в резерв чи на пенсію. Тепер у нас посли - це ексміністри, прокурори, банкіри, кухарі й весільні фотографи. Професійна дипломатія? Та навіщо, якщо можна зателефонувати на Банкову й вирішити все по політичній лінії. Але ж треба "позбавити Росію доходів від нафти"! Так от беріть кухарів - хай тепер нафтотрейдерами займаються.
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21.07.2025 10:07 Ответить
+4
А може треба робити власні ракети, щоб вбивати більше росіян, не?
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21.07.2025 10:06 Ответить
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Ну позбавляй, у чому затримка?
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21.07.2025 10:04 Ответить
А може треба робити власні ракети, щоб вбивати більше росіян, не?
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21.07.2025 10:06 Ответить
нам не можна бо це ж не цивілізовано і проти женевских та ... декларацій,тільки туди куди пальцем вкажуть
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21.07.2025 10:36 Ответить
Палєц їм в жопу треба засунуть
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21.07.2025 10:36 Ответить
можно,але вони образяться і перестануть допомогати,велика політика,кимсь завжди жертвують
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21.07.2025 10:48 Ответить
Берете нових дипломатів, вчорашніх кухарок, і робіть це. Бо профільних уже немає - всіх звільнили, відправили в резерв чи на пенсію. Тепер у нас посли - це ексміністри, прокурори, банкіри, кухарі й весільні фотографи. Професійна дипломатія? Та навіщо, якщо можна зателефонувати на Банкову й вирішити все по політичній лінії. Але ж треба "позбавити Росію доходів від нафти"! Так от беріть кухарів - хай тепер нафтотрейдерами займаються.
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21.07.2025 10:07 Ответить
сьогодні, мабуть, видатний день... в небі над Україною збили всі ракети без винятку..., принаймні, так пишуть телеграм канали...
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21.07.2025 10:08 Ответить
Шмигаль розповів, чому не можна зупиняти транзит російської нафти до ЄС

Джерело: https://censor.net/n3529550
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21.07.2025 10:08 Ответить
І ось таке чмо зробили міністром оборони? Іноді вірю що Зе домовився з патрушевим про здачу України, але Джонсюнюк поставив їх у стійло .
досі нема доповіді Ермака про що він літав до берлину говорити з Козаком після зустрічі в Омані на презідентському літаку
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21.07.2025 10:34 Ответить
Так ви ж її потужно транспортуєте!
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21.07.2025 10:08 Ответить
⚡️путін, твоя черга настає. Трамп збирається надерти тобі дупу, - сенатор Грем
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21.07.2025 10:13 Ответить
Нормальний же був дядько цей Грем а тепер якесь посміховисько. Йому самому не гидко нести цю х-ню?...
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21.07.2025 10:29 Ответить
трумпель зміг би сам,але він на подібному вже зашкварений
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21.07.2025 10:38 Ответить
Треба прийняти рішення про те, що будь-яка нафта, що пливе з російських портів, реквізується в оплату родичам збитого малазійського боинга та самій малазійській компанії. А решта піде в майбутньому на таку саму оплату Азербайджану. А якщо буде ще решта, то у України достатньо претензій до РФ, якщо що.
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21.07.2025 10:27 Ответить
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21.07.2025 10:35 Ответить
Сибіга, ти не відпрацьовуєш свою зарплату
я не бачу влучних та переконливих постів в Х про обстріл Киїєва одразу по від'їзді Келлога
а це дуже зрозуміді да доступні для всіх речі, і для МАГи теж
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21.07.2025 10:29 Ответить
а він тільки заклики через смі строче,як навчили
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21.07.2025 10:40 Ответить
Трамп дав раше 50 днів, що б вона ЗНИЩІЛА все в Україні? А він спокійно літо програв у гольф?
Вдарьте хлопці по хремлю усіма засобами
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21.07.2025 10:30 Ответить
чим??і хто дозволить??чи ви думаєте ми жбуряємо без узгодження???почитайте новину про ,,павутину,, там все ясно написано
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21.07.2025 10:43 Ответить
Чому не б'ємо по нафтових терміналах?
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21.07.2025 11:18 Ответить
 
 