Сибига после ночной атаки на Украину: Россию нужно лишить доходов от продажи нефти

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров отреагировать на очередную ночную атаку России по украинским городам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Этой ночью состоялась жестокая российская атака по всей Украине: сотни беспилотников и баллистических ракет ударили по Киеву, Ивано-Франковску и другим городам и громадам", - напомнил он.

"Мы можем положить конец этому террору. Для этого нужны дополнительные средства противовоздушной обороны и дальнобойного оружия для Украины, а также усиление давления на Москву, в частности, лишение России доходов от продажи нефти. Вместе мы должны использовать каждую возможность для достижения мира через силу", - добавил он.

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