Сибіга після нічної атаки на Україну: Росію треба позбавити доходів від продажу нафти

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відреагувати на чергову нічну атаку Росії по українських містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Цієї ночі відбулася жорстока російська атака по всій Україні: сотні безпілотників і балістичних ракет вдарили по Києву, Івано-Франківську та інших містах і громадах", - нагадав він.

"Ми можемо покласти край цьому терору. Для цього потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони та далекобійної зброї для України, а також посилення тиску на Москву, зокрема, позбавлення Росії доходів від продажу нафти. Разом ми повинні використовувати кожну можливість для досягнення миру через силу", - додав він.

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