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Новини Масований ракетний обстріл
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Сибіга після нічної атаки на Україну: Росію треба позбавити доходів від продажу нафти

Наслідки атаки на Київ 21 липня

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відреагувати на чергову нічну атаку Росії по українських містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

"Цієї ночі відбулася жорстока російська атака по всій Україні: сотні безпілотників і балістичних ракет вдарили по Києву, Івано-Франківську та інших містах і громадах", - нагадав він.

"Ми можемо покласти край цьому терору. Для цього потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони та далекобійної зброї для України, а також посилення тиску на Москву, зокрема, позбавлення Росії доходів від продажу нафти. Разом ми повинні використовувати кожну можливість для досягнення миру через силу", - додав він.

Також читайте: Наслідки комбінованої атаки РФ на Київ: один чоловік загинув, шестеро людей постраждали, серед яких 15-річна дівчина. ФОТОрепортаж

Автор: 

Івано-Франківськ (531) обстріл (29960) Івано-Франківська область (975) Сибіга Андрій (574) Повітряні атаки на Київ (888) Івано-Франківський район (23)


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Топ коментарі
+5
Ну позбавляй, у чому затримка?
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21.07.2025 10:04 Відповісти
+4
Берете нових дипломатів, вчорашніх кухарок, і робіть це. Бо профільних уже немає - всіх звільнили, відправили в резерв чи на пенсію. Тепер у нас посли - це ексміністри, прокурори, банкіри, кухарі й весільні фотографи. Професійна дипломатія? Та навіщо, якщо можна зателефонувати на Банкову й вирішити все по політичній лінії. Але ж треба "позбавити Росію доходів від нафти"! Так от беріть кухарів - хай тепер нафтотрейдерами займаються.
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21.07.2025 10:07 Відповісти
+3
А може треба робити власні ракети, щоб вбивати більше росіян, не?
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21.07.2025 10:06 Відповісти
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Ну позбавляй, у чому затримка?
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21.07.2025 10:04 Відповісти
А може треба робити власні ракети, щоб вбивати більше росіян, не?
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21.07.2025 10:06 Відповісти
нам не можна бо це ж не цивілізовано і проти женевских та ... декларацій,тільки туди куди пальцем вкажуть
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21.07.2025 10:36 Відповісти
Палєц їм в жопу треба засунуть
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21.07.2025 10:36 Відповісти
можно,але вони образяться і перестануть допомогати,велика політика,кимсь завжди жертвують
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21.07.2025 10:48 Відповісти
Берете нових дипломатів, вчорашніх кухарок, і робіть це. Бо профільних уже немає - всіх звільнили, відправили в резерв чи на пенсію. Тепер у нас посли - це ексміністри, прокурори, банкіри, кухарі й весільні фотографи. Професійна дипломатія? Та навіщо, якщо можна зателефонувати на Банкову й вирішити все по політичній лінії. Але ж треба "позбавити Росію доходів від нафти"! Так от беріть кухарів - хай тепер нафтотрейдерами займаються.
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21.07.2025 10:07 Відповісти
сьогодні, мабуть, видатний день... в небі над Україною збили всі ракети без винятку..., принаймні, так пишуть телеграм канали...
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21.07.2025 10:08 Відповісти
Шмигаль розповів, чому не можна зупиняти транзит російської нафти до ЄС

Джерело: https://censor.net/n3529550
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21.07.2025 10:08 Відповісти
І ось таке чмо зробили міністром оборони? Іноді вірю що Зе домовився з патрушевим про здачу України, але Джонсюнюк поставив їх у стійло .
досі нема доповіді Ермака про що він літав до берлину говорити з Козаком після зустрічі в Омані на презідентському літаку
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21.07.2025 10:34 Відповісти
Так ви ж її потужно транспортуєте!
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21.07.2025 10:08 Відповісти
⚡️путін, твоя черга настає. Трамп збирається надерти тобі дупу, - сенатор Грем
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21.07.2025 10:13 Відповісти
Нормальний же був дядько цей Грем а тепер якесь посміховисько. Йому самому не гидко нести цю х-ню?...
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21.07.2025 10:29 Відповісти
трумпель зміг би сам,але він на подібному вже зашкварений
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21.07.2025 10:38 Відповісти
Треба прийняти рішення про те, що будь-яка нафта, що пливе з російських портів, реквізується в оплату родичам збитого малазійського боинга та самій малазійській компанії. А решта піде в майбутньому на таку саму оплату Азербайджану. А якщо буде ще решта, то у України достатньо претензій до РФ, якщо що.
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21.07.2025 10:27 Відповісти
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21.07.2025 10:35 Відповісти
Сибіга, ти не відпрацьовуєш свою зарплату
я не бачу влучних та переконливих постів в Х про обстріл Киїєва одразу по від'їзді Келлога
а це дуже зрозуміді да доступні для всіх речі, і для МАГи теж
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21.07.2025 10:29 Відповісти
а він тільки заклики через смі строче,як навчили
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21.07.2025 10:40 Відповісти
Трамп дав раше 50 днів, що б вона ЗНИЩІЛА все в Україні? А він спокійно літо програв у гольф?
Вдарьте хлопці по хремлю усіма засобами
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21.07.2025 10:30 Відповісти
чим??і хто дозволить??чи ви думаєте ми жбуряємо без узгодження???почитайте новину про ,,павутину,, там все ясно написано
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21.07.2025 10:43 Відповісти
Чому не б'ємо по нафтових терміналах?
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21.07.2025 11:18 Відповісти
 
 