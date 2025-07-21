Сибіга після нічної атаки на Україну: Росію треба позбавити доходів від продажу нафти
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відреагувати на чергову нічну атаку Росії по українських містах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
"Цієї ночі відбулася жорстока російська атака по всій Україні: сотні безпілотників і балістичних ракет вдарили по Києву, Івано-Франківську та інших містах і громадах", - нагадав він.
"Ми можемо покласти край цьому терору. Для цього потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони та далекобійної зброї для України, а також посилення тиску на Москву, зокрема, позбавлення Росії доходів від продажу нафти. Разом ми повинні використовувати кожну можливість для досягнення миру через силу", - додав він.
Топ коментарі
+5 Marat Davydov #551010
показати весь коментар21.07.2025 10:04 Відповісти Посилання
+4 Serhii #597124
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+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар21.07.2025 10:06 Відповісти Посилання
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Джерело: https://censor.net/n3529550
досі нема доповіді Ермака про що він літав до берлину говорити з Козаком після зустрічі в Омані на презідентському літаку
я не бачу влучних та переконливих постів в Х про обстріл Киїєва одразу по від'їзді Келлога
а це дуже зрозуміді да доступні для всіх речі, і для МАГи теж
Вдарьте хлопці по хремлю усіма засобами