Цахкна про атаку 21 липня: Росія не бере літньої перерви

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна після чергової масованої атаки РФ по Україні заявив, що тільки військова допомога та тиск можуть змусити Москву "відмовитися від своєї імперіалістичної кампанії".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі глави МЗС Естонії в Х.

"Росія не бере літньої перерви. Її безжальні атаки тероризують Україну ніч за ніччю, залишаючи після себе руйнування і страх", – написав Цахкна.

У ніч проти понеділка, 21 липня, росіяни масовано атакували Україну ракетами та ударними БПЛА. По всій Україні оголошували повітряну тривогу.

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У Києві станом на 8 годину ранку 21 липня відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина.

Івано-Франківськ також зазнав комбінованого удару з застосуванням ракет і шахедів. Внаслідок російської атаки травмовано 4 людей, серед них - дитина.

Протягом ночі російські окупанти атакували дронами та ракетами Київську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає. Наслідки атаки фіксують у двох районах області.

Внаслідок нічної атаки частково пошкоджено 20 приватних житлових будівель у Кам’янець-Подільському районі на Хмельниччині.

Вночі ворог завдав 12 ударів безпілотниками по Київському району Харкова.

Російські окупанти випустили по Україні 450 цілей - безпілотники різних типів та ракети. Силами ППО було збито/придушено 224 засоби повітряного нападу