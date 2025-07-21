Зеленский о массированной атаке РФ: Мы должны продолжать масштабирование дронов-перехватчиков

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ в ночь на 21 июля 2025 года.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Удары России - всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области. Пятнадцать человек ранены, самому маленькому мальчику - 12 лет. Всем помогают. Два человека во время атаки погибли. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются спасательные и аварийные работы в городах и громадах после российского обстрела. Есть повреждения в Киеве и области, в Харьковской, Ивано-Франковской областях, были сбития ударных дронов в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях.

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"За эту ночь Россия запустила более 420 дронов, более 20 ракет, в том числе баллистику. Волны атак были всю ночь и продолжались до утра. Утром снова "шахеды" на Харьковщину. В течение обстрела работали мобильные огневые группы, армейская авиация, РЭБ, воины Воздушных сил, дроны-перехватчики. Много сбитых, но, к сожалению, не все. Поэтому мы должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак.



Я благодарен всем, кто работает в Украине и с Украиной сейчас ради защиты жизни - ради наращивания производства оружия, укрепления нашей ПВО - и кто продолжает работу над санкциями. Только настоящее давление на Россию способно остановить эту агрессию", - добавил он.

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