Зеленский о массированной атаке РФ: Мы должны продолжать масштабирование дронов-перехватчиков
Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ в ночь на 21 июля 2025 года.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Удары России - всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области. Пятнадцать человек ранены, самому маленькому мальчику - 12 лет. Всем помогают. Два человека во время атаки погибли. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются спасательные и аварийные работы в городах и громадах после российского обстрела. Есть повреждения в Киеве и области, в Харьковской, Ивано-Франковской областях, были сбития ударных дронов в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях.
"За эту ночь Россия запустила более 420 дронов, более 20 ракет, в том числе баллистику. Волны атак были всю ночь и продолжались до утра. Утром снова "шахеды" на Харьковщину. В течение обстрела работали мобильные огневые группы, армейская авиация, РЭБ, воины Воздушных сил, дроны-перехватчики. Много сбитых, но, к сожалению, не все. Поэтому мы должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак.
Я благодарен всем, кто работает в Украине и с Украиной сейчас ради защиты жизни - ради наращивания производства оружия, укрепления нашей ПВО - и кто продолжает работу над санкциями. Только настоящее давление на Россию способно остановить эту агрессию", - добавил он.
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це потужно....
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Вибачаюсь, але доводиться писати очевидні речі.
Причому фактично ракета була розроблена заводом виробником наперекір чиновникам, але потім саудити пішли з проекту і фактично фінансування припинилось і нікому більше не цікаве.
І ми знову будемо доганяти замість планувати щось наперед, питання зростання ударів шахедів було як мінімум уже рік, але реально чиновники, почали рухати задами тільки в минулому місяці, самі дрони були розроблені самостійно без їх участі.
пропонуєш українцям бути терпілами? гундосиш про ППО. ніяка ППО не вібє бажання лупити по будинках так, як такі самі удари по будинках в москві.