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Новости Массированный ракетный обстрел
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Зеленский о массированной атаке РФ: Мы должны продолжать масштабирование дронов-перехватчиков

Зеленский прокомментировал массированный обстрел 21 июля 2025 года

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку РФ в ночь на 21 июля 2025 года.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Удары России - всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области. Пятнадцать человек ранены, самому маленькому мальчику - 12 лет. Всем помогают. Два человека во время атаки погибли. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются спасательные и аварийные работы в городах и громадах после российского обстрела. Есть повреждения в Киеве и области, в Харьковской, Ивано-Франковской областях, были сбития ударных дронов в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях.

Читайте: Рашисты ударили по Николаевщине: повреждено учебное заведение, дома и ЛЭП

"За эту ночь Россия запустила более 420 дронов, более 20 ракет, в том числе баллистику. Волны атак были всю ночь и продолжались до утра. Утром снова "шахеды" на Харьковщину. В течение обстрела работали мобильные огневые группы, армейская авиация, РЭБ, воины Воздушных сил, дроны-перехватчики. Много сбитых, но, к сожалению, не все. Поэтому мы должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак.

Я благодарен всем, кто работает в Украине и с Украиной сейчас ради защиты жизни - ради наращивания производства оружия, укрепления нашей ПВО - и кто продолжает работу над санкциями. Только настоящее давление на Россию способно остановить эту агрессию", - добавил он.

Читайте: Сибига после ночной атаки на Украину: Россию надо лишить доходов от продажи нефти

Автор: 

Зеленский Владимир (21277) обстрел (28636) Воздушные атаки на Киев (831)


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Топ комментарии
+13
Кожен день - маємо!
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21.07.2025 10:21 Ответить
+9
Какой пальот мислі, геніально
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21.07.2025 10:28 Ответить
+8
Що там з асфальтом та бруківкою в Покровську?
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21.07.2025 10:23 Ответить
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Кожен день - маємо!
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21.07.2025 10:21 Ответить
та ще й масово !
це потужно....

.
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21.07.2025 10:39 Ответить
Новый плян перемоги нах,сто мильярдов чего там еще.
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21.07.2025 10:22 Ответить
Що там з асфальтом та бруківкою в Покровську?
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21.07.2025 10:23 Ответить
акти підписані,гроші освоєні і виведені,а бруківка та квіти то таке,і що це дрібниці у самого гавнокомандуючого питаєте у такий відовідальний момент??слухайте як він вумно 10й раз про одне і те ж
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21.07.2025 10:32 Ответить
Про клумби з квітами теж цікаво.
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21.07.2025 12:35 Ответить
Це шлях у глухий кут. Ніяка ППО не забезпечить повний захист.
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21.07.2025 10:24 Ответить
Ну проти шахедів це реально, поки вони повільні і їх реально можна вражати дронами, тільки от мабуть така сама пізд...ш про маштабування як з тими 100 ракетами того року.
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21.07.2025 11:08 Ответить
Завжди буде пробиття захисту. Усувати слід причину (виробництво), а не наслідки.
Вибачаюсь, але доводиться писати очевидні речі.
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21.07.2025 11:16 Ответить
Та це зрозуміло що необхідні балістичні ракети, щоб руйнувати завод з виробництва, але як бачимо нажаль поточна корумпована система, не спроможна зробити те що роблять на заході за рік або в відсталих країнах за декілька років.
Причому фактично ракета була розроблена заводом виробником наперекір чиновникам, але потім саудити пішли з проекту і фактично фінансування припинилось і нікому більше не цікаве.
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21.07.2025 11:27 Ответить
Думаю до осені питання шахідів буде закрито. А от з ракетами х/з...
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21.07.2025 10:24 Ответить
Поки ми закриємо питання орки вже протидію маштабують.

І ми знову будемо доганяти замість планувати щось наперед, питання зростання ударів шахедів було як мінімум уже рік, але реально чиновники, почали рухати задами тільки в минулому місяці, самі дрони були розроблені самостійно без їх участі.
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21.07.2025 11:12 Ответить
Какой пальот мислі, геніально
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21.07.2025 10:28 Ответить
Потужно і обнадійливо.
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21.07.2025 10:29 Ответить
Може начать создавати умови для ху....лостану щоб і у нього було таке бажання
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21.07.2025 10:30 Ответить
Ага. https://youtu.be/hkEpaavcn3A?t=6 літаки летять, будемо всіх бамбіть...
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21.07.2025 10:30 Ответить
Тискун тисне.
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21.07.2025 10:30 Ответить
Зе,краще напиши що ********* получив,бо вигляд у тебе,як у терпіли чи тобі по х... .
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21.07.2025 11:00 Ответить
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21.07.2025 10:32 Ответить
а де ж удари у відповідь, зєля кловун блд??? де ракети ска???
пропонуєш українцям бути терпілами? гундосиш про ППО. ніяка ППО не вібє бажання лупити по будинках так, як такі самі удари по будинках в москві.
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21.07.2025 10:34 Ответить
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21.07.2025 10:37 Ответить
Ютуб-теперь главное ППО зеленого клована! Чем больше статистических видосов-тім потужніша ППО.
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21.07.2025 10:38 Ответить
А де ракети? Вони б теж не завадили для польоту на рашу.
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21.07.2025 10:39 Ответить
Ракети в шахтах в лісі з мільярда дерев
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21.07.2025 10:51 Ответить
Той хто реально вірив, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройну агресію расії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
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21.07.2025 10:43 Ответить
І воно ще мало нахабство заявити: "Наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це потім. Ворогів усередині нашої країни немає, і ви не ставайте на цей бік".
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21.07.2025 11:31 Ответить
За все, що зараз відбувається в Україні,відповідає зєля і його шобло!
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21.07.2025 10:52 Ответить
Цензор,перестаньте публікувати фото зеневтіклого в новинах,бо дуже тяжко стримуватись щоб не плюнути в екран,а це емоційна травма.
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21.07.2025 10:54 Ответить
Сюди надо бити https://t.me/c/1476885457/2443608/3580552 . І бити масовано і регулярно, до повного знищення.
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21.07.2025 11:01 Ответить
змінилося любиме слово у лідора. замість слова "потужно" прийшло "масштабувати " . Всі у захваті ! молодець !
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21.07.2025 11:04 Ответить
Зезрадник де трупи маскалів на мацкве???
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21.07.2025 11:09 Ответить
Україною керують Абрамович та Розенберги, тому відповіді не буде.
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21.07.2025 11:22 Ответить
Великий Масштабатор!!! Повзослел мальчик... От писюаниста до масштабатора!!!
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21.07.2025 11:23 Ответить
Масштрубатор
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21.07.2025 11:24 Ответить
Геній{каканий}
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21.07.2025 12:02 Ответить
Навіть і слів не підберу, всі не літературні.
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21.07.2025 12:37 Ответить
 
 