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Новини Масований ракетний обстріл
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Зеленський про масовану атаку РФ: Маємо продовжувати масштабування дронів-перехоплювачів

Зеленський прокоментував масований обстріл 21 липня 2025 року

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ в ніч на 21 липня 2025 року.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику – 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають рятувальні та аварійні роботи в містах і громадах після російського обстрілу. Є пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині, були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині.

Читайте: Рашисти вдарили по Миколаївщині: пошкоджено навчальний заклад, будинки та ЛЕП

"За цю ніч Росія запустила понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику. Хвилі атак були всю ніч і тривали до ранку. Вранці знову "шахеди" на Харківщину. Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі. Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак.

Я вдячний усім, хто працює в Україні й з Україною зараз заради захисту життя – заради нарощення виробництва зброї, зміцнення нашої ППО – і хто продовжує роботу над санкціями. Тільки справжній тиск на Росію здатен зупинити цю агресію", - додав він.

Читайте: Сибіга після нічної атаки на Україну: Росію треба позбавити доходів від продажу нафти

Автор: 

Зеленський Володимир (24788) обстріл (29960) Повітряні атаки на Київ (888)


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Топ коментарі
+11
Кожен день - маємо!
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21.07.2025 10:21 Відповісти
+7
Що там з асфальтом та бруківкою в Покровську?
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21.07.2025 10:23 Відповісти
+7
Какой пальот мислі, геніально
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21.07.2025 10:28 Відповісти
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21.07.2025 10:21 Відповісти
та ще й масово !
це потужно....

.
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21.07.2025 10:39 Відповісти
Новый плян перемоги нах,сто мильярдов чего там еще.
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21.07.2025 10:22 Відповісти
Що там з асфальтом та бруківкою в Покровську?
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21.07.2025 10:23 Відповісти
акти підписані,гроші освоєні і виведені,а бруківка та квіти то таке,і що це дрібниці у самого гавнокомандуючого питаєте у такий відовідальний момент??слухайте як він вумно 10й раз про одне і те ж
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21.07.2025 10:32 Відповісти
Це шлях у глухий кут. Ніяка ППО не забезпечить повний захист.
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21.07.2025 10:24 Відповісти
Ну проти шахедів це реально, поки вони повільні і їх реально можна вражати дронами, тільки от мабуть така сама пізд...ш про маштабування як з тими 100 ракетами того року.
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21.07.2025 11:08 Відповісти
Завжди буде пробиття захисту. Усувати слід причину (виробництво), а не наслідки.
Вибачаюсь, але доводиться писати очевидні речі.
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21.07.2025 11:16 Відповісти
Та це зрозуміло що необхідні балістичні ракети, щоб руйнувати завод з виробництва, але як бачимо нажаль поточна корумпована система, не спроможна зробити те що роблять на заході за рік або в відсталих країнах за декілька років.
Причому фактично ракета була розроблена заводом виробником наперекір чиновникам, але потім саудити пішли з проекту і фактично фінансування припинилось і нікому більше не цікаве.
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21.07.2025 11:27 Відповісти
Думаю до осені питання шахідів буде закрито. А от з ракетами х/з...
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21.07.2025 10:24 Відповісти
Поки ми закриємо питання орки вже протидію маштабують.

І ми знову будемо доганяти замість планувати щось наперед, питання зростання ударів шахедів було як мінімум уже рік, але реально чиновники, почали рухати задами тільки в минулому місяці, самі дрони були розроблені самостійно без їх участі.
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21.07.2025 11:12 Відповісти
Какой пальот мислі, геніально
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21.07.2025 10:28 Відповісти
Потужно і обнадійливо.
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21.07.2025 10:29 Відповісти
Може начать создавати умови для ху....лостану щоб і у нього було таке бажання
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21.07.2025 10:30 Відповісти
Ага. https://youtu.be/hkEpaavcn3A?t=6 літаки летять, будемо всіх бамбіть...
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21.07.2025 10:30 Відповісти
Тискун тисне.
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21.07.2025 10:30 Відповісти
Зе,краще напиши що ********* получив,бо вигляд у тебе,як у терпіли чи тобі по х... .
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21.07.2025 11:00 Відповісти
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21.07.2025 10:32 Відповісти
а де ж удари у відповідь, зєля кловун блд??? де ракети ска???
пропонуєш українцям бути терпілами? гундосиш про ППО. ніяка ППО не вібє бажання лупити по будинках так, як такі самі удари по будинках в москві.
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21.07.2025 10:34 Відповісти
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21.07.2025 10:37 Відповісти
Ютуб-теперь главное ППО зеленого клована! Чем больше статистических видосов-тім потужніша ППО.
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21.07.2025 10:38 Відповісти
А де ракети? Вони б теж не завадили для польоту на рашу.
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21.07.2025 10:39 Відповісти
Ракети в шахтах в лісі з мільярда дерев
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21.07.2025 10:51 Відповісти
Той хто реально вірив, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройну агресію расії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
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21.07.2025 10:43 Відповісти
І воно ще мало нахабство заявити: "Наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це потім. Ворогів усередині нашої країни немає, і ви не ставайте на цей бік".
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21.07.2025 11:31 Відповісти
За все, що зараз відбувається в Україні,відповідає зєля і його шобло!
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21.07.2025 10:52 Відповісти
Цензор,перестаньте публікувати фото зеневтіклого в новинах,бо дуже тяжко стримуватись щоб не плюнути в екран,а це емоційна травма.
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21.07.2025 10:54 Відповісти
Сюди надо бити https://t.me/c/1476885457/2443608/3580552 . І бити масовано і регулярно, до повного знищення.
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21.07.2025 11:01 Відповісти
змінилося любиме слово у лідора. замість слова "потужно" прийшло "масштабувати " . Всі у захваті ! молодець !
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21.07.2025 11:04 Відповісти
Зезрадник де трупи маскалів на мацкве???
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21.07.2025 11:09 Відповісти
Україною керують Абрамович та Розенберги, тому відповіді не буде.
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21.07.2025 11:22 Відповісти
Великий Масштабатор!!! Повзослел мальчик... От писюаниста до масштабатора!!!
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21.07.2025 11:23 Відповісти
Масштрубатор
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21.07.2025 11:24 Відповісти
 
 