Зеленський про масовану атаку РФ: Маємо продовжувати масштабування дронів-перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ в ніч на 21 липня 2025 року.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику – 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають рятувальні та аварійні роботи в містах і громадах після російського обстрілу. Є пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині, були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині.

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"За цю ніч Росія запустила понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику. Хвилі атак були всю ніч і тривали до ранку. Вранці знову "шахеди" на Харківщину. Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі. Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак.



Я вдячний усім, хто працює в Україні й з Україною зараз заради захисту життя – заради нарощення виробництва зброї, зміцнення нашої ППО – і хто продовжує роботу над санкціями. Тільки справжній тиск на Росію здатен зупинити цю агресію", - додав він.

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