Зеленський про масовану атаку РФ: Маємо продовжувати масштабування дронів-перехоплювачів
Президент Володимир Зеленський прокоментував масовану атаку РФ в ніч на 21 липня 2025 року.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Удари Росії – завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику – 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло. Мої співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають рятувальні та аварійні роботи в містах і громадах після російського обстрілу. Є пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині, були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині.
"За цю ніч Росія запустила понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику. Хвилі атак були всю ніч і тривали до ранку. Вранці знову "шахеди" на Харківщину. Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі. Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак.
Я вдячний усім, хто працює в Україні й з Україною зараз заради захисту життя – заради нарощення виробництва зброї, зміцнення нашої ППО – і хто продовжує роботу над санкціями. Тільки справжній тиск на Росію здатен зупинити цю агресію", - додав він.
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це потужно....
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Вибачаюсь, але доводиться писати очевидні речі.
Причому фактично ракета була розроблена заводом виробником наперекір чиновникам, але потім саудити пішли з проекту і фактично фінансування припинилось і нікому більше не цікаве.
І ми знову будемо доганяти замість планувати щось наперед, питання зростання ударів шахедів було як мінімум уже рік, але реально чиновники, почали рухати задами тільки в минулому місяці, самі дрони були розроблені самостійно без їх участі.
пропонуєш українцям бути терпілами? гундосиш про ППО. ніяка ППО не вібє бажання лупити по будинках так, як такі самі удари по будинках в москві.