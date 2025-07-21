Рашисти вдарили по Миколаївщині: пошкоджено навчальний заклад, будинки та ЛЕП

Вночі, 21 липня 2025 року, ворог здійснив двічі артилерійські обстріли й двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду Миколаївщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджено навчальний заклад, два приватні будинки та ЛЕП, через що було знеструмлено 355 домоволодінь. Аварію оперативно ліквідували й всіх абонентів заживили.

Крім того, внаслідок одного з обстрілів виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яку було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

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