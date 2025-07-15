Росіяни завдали ракетного удару по Очакову, поранено чоловіка (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
Зранку 15 липня російські загарбники вдарили по Очакову Миколаївської області ракетою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.
"Внаслідок ракетного обстрілу поранення дістав 69-річний чоловік, його госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.
Кім додав, що за містом виникла пожежа сухої трави.
Як згодом повідомили у ДСНС, через атаку РФ загорівся сухостій та чагарники на відкритій території. Вогнеборці загасили займання площею 1 га.
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