Росіяни завдали ракетного удару по Очакову, поранено чоловіка (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

Зранку 15 липня російські загарбники вдарили по Очакову Миколаївської області ракетою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

"Внаслідок ракетного обстрілу поранення дістав 69-річний чоловік, його госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Кім додав, що за містом виникла пожежа сухої трави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ ударили по фермерському господарству на Миколаївщині: спалахнула пожежа

Як згодом повідомили у ДСНС, через атаку РФ загорівся сухостій та чагарники на відкритій території. Вогнеборці загасили займання площею 1 га.



