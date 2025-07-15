Россияне нанесли ракетный удар по Очакову, ранен мужчина (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Утром 15 июля российские захватчики ударили по Очакову Николаевской области ракетой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

"В результате ракетного обстрела ранения получил 69-летний мужчина, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Ким добавил, что за городом возник пожар сухой травы.

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Как позже сообщили в ГСЧС, из-за атаки РФ загорелся сухостой и кустарники на открытой территории.



