РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10456 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Николаевщины
556 0

Россияне нанесли ракетный удар по Очакову, ранен мужчина (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

Утром 15 июля российские захватчики ударили по Очакову Николаевской области ракетой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.

"В результате ракетного обстрела ранения получил 69-летний мужчина, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Ким добавил, что за городом возник пожар сухой травы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ ударили по фермерскому хозяйству на Николаевщине: вспыхнул пожар

Как позже сообщили в ГСЧС, из-за атаки РФ загорелся сухостой и кустарники на открытой территории.

пожежа через обстріл Очакова
пожежа через обстріл Очакова

Автор: 

Николаевская область (2174) обстрел (28539) Очаков (92) Николаевский район (88)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 