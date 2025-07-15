Россияне нанесли ракетный удар по Очакову, ранен мужчина (обновлено). ВИДЕО+ФОТО
Утром 15 июля российские захватчики ударили по Очакову Николаевской области ракетой.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Виталий Ким.
"В результате ракетного обстрела ранения получил 69-летний мужчина, он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Ким добавил, что за городом возник пожар сухой травы.
Как позже сообщили в ГСЧС, из-за атаки РФ загорелся сухостой и кустарники на открытой территории.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль