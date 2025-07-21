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Новости Обстрелы Николаевщины
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Рашисты ударили по Николаевской области: повреждены учебное заведение, дома и ЛЭП

Россияне нанесли ракетные удары по Очаково

Ночью, 21 июля 2025 года, враг совершил дважды артиллерийские обстрелы и дважды атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду Николаевщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрелов в с. Дмитровка повреждено учебное заведение, два частных дома и ЛЭП, из-за чего было обесточено 355 домовладений. Аварию оперативно ликвидировали и всех абонентов запитали.

Кроме того, в результате одного из обстрелов возник пожар сухой травы на открытой территории, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли ракетный удар по Очакову, ранен мужчина (обновлено). ВИДЕО+ФОТО

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Николаевская область (2179) обстрел (28636) Баштанский район (4) Дмитровка (2)


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