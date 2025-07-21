Румунія піднімала винищувачі через російські удари по Україні
У ніч на 21 липня румунські та італійські винищувачі були підняті в повітря через масовані удари Росії по аеродромах в Україні.
Про це повідомило Міноборони Румунії, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, близько 03:00 радари зафіксували 12 українських повітряних цілей поблизу кордону, частина з яких ненадовго увійшла в повітряний простір Румунії. У Міноборони підкреслили, що ці об'єкти не становили загрози безпеці країни.
Румунські F-16 піднялися з авіабази Борча, а італійські Eurofighter Typhoon - з бази Міхай Когелнічану. Винищувачі здійснювали розвідувальні місії у межах повітряної поліції.
У Києві станом на 8 годину ранку 21 липня відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина.
Івано-Франківськ також зазнав комбінованого удару з застосуванням ракет і шахедів. Внаслідок російської атаки травмовано 4 людей, серед них - дитина.
Протягом ночі російські окупанти атакували дронами та ракетами Київську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає. Наслідки атаки фіксують у двох районах області.
Внаслідок нічної атаки частково пошкоджено 20 приватних житлових будівель у Кам’янець-Подільському районі на Хмельниччині.
Вночі ворог завдав 12 ударів безпілотниками по Київському району Харкова.
Російські окупанти випустили по Україні 450 цілей - безпілотники різних типів та ракети. Силами ППО було збито/придушено 224 засоби повітряного нападу.
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А безпеці України ці "обʼєкти" хіба загрози не становили?
Зайшла ця "частина з 12 повітряних цілей поблизу кордону" у повітряний простір Румунії, "недовго" в цьому повітряному просторі летіла, а потім, вже з повітряного простору Румунії, атакувала цілі на території України?
Румунія неофіційно дозволяє використовувати її повітряний простір для повітряних атак України? Чи не є це порушенням міжнародного права? Чи не зобовʼязана Румунія не допускати, щоб з її повітряного простору, без офіційного дозволу Румунії повітряні цілі атакували сусідню державу - Україну? Адже Румунія має ППО, і її повітряний простір охороняють ******* винищувачі, як власні, так і НАТО.
у меня только два вопроса - зачем и накуя?