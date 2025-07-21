Свириденко після нічної атаки РФ: Україна буде нарощувати виробництво зброї та укріплювати оборону

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко відреагувала на російську нічну масовану атаку по Україні 21 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністерки.

За словами Свириденко, Росія продовжує агресію, бо досі не отримала достатньої відповіді: "Україна щодня тримає удар. Але Росія продовжує нападати".

Прем’єрка наголосила на необхідності нарощувати виробництво власної зброї та укріплювати оборону. "Ми будемо робити Україну сильнішою щодня", - заявила вона.

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У Києві станом на 8 годину ранку 21 липня відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина.

Івано-Франківськ також зазнав комбінованого удару із застосуванням ракет і шахедів. Внаслідок російської атаки травмовано 4 людей, серед них - дитина.

Протягом ночі російські окупанти атакували дронами та ракетами Київську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає. Наслідки атаки фіксують у двох районах області.

Внаслідок нічної атаки частково пошкоджено 20 приватних житлових будівель у Кам’янець-Подільському районі на Хмельниччині.

Вночі ворог завдав 12 ударів безпілотниками по Київському району Харкова.

Російські окупанти випустили по Україні 450 цілей - безпілотники різних типів та ракети. Силами ППО було збито/придушено 224 засоби повітряного нападу.

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