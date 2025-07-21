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Новини Масований ракетний обстріл
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Свириденко після нічної атаки РФ: Україна буде нарощувати виробництво зброї та укріплювати оборону

Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко відреагувала на російську нічну масовану атаку по Україні 21 липня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал прем'єр-міністерки.

За словами Свириденко, Росія продовжує агресію, бо досі не отримала достатньої відповіді: "Україна щодня тримає удар. Але Росія продовжує нападати".

Прем’єрка наголосила на необхідності нарощувати виробництво власної зброї та укріплювати оборону. "Ми будемо робити Україну сильнішою щодня", - заявила вона.

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У Києві станом на 8 годину ранку 21 липня відомо про загиблого чоловіка та шістьох потерпілих, серед яких 15-річна дівчина.

Івано-Франківськ також зазнав комбінованого удару із застосуванням ракет і шахедів. Внаслідок російської атаки травмовано 4 людей, серед них - дитина.

Протягом ночі російські окупанти атакували дронами та ракетами Київську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждалих немає. Наслідки атаки фіксують у двох районах області.

Внаслідок нічної атаки частково пошкоджено 20 приватних житлових будівель у Кам’янець-Подільському районі на Хмельниччині.

Вночі ворог завдав 12 ударів безпілотниками по Київському району Харкова.

Російські окупанти випустили по Україні 450 цілей - безпілотники різних типів та ракети. Силами ППО було збито/придушено 224 засоби повітряного нападу.

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Автор: 

Свириденко Юлія (381) війна в Україні (5326)


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Топ коментарі
+11
Все в майбутньому: здобудемо, наростимо, переможемо...
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21.07.2025 11:24 Відповісти
+8
"Прем'єрка наголосила на необхідності нарощувати виробництво власної зброї та укріплювати оборону. "Ми будемо робити Україну сильнішою щодня", - заявила вона." Яка "глибока думка"! І за це вона додатково отримує за інтенсивність праці!
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21.07.2025 11:31 Відповісти
+5
Новая инфо-клоунесса
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21.07.2025 11:26 Відповісти
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московія на жаль теж буде нарощувати і напевне з більшими темпами
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21.07.2025 11:23 Відповісти
Все в майбутньому: здобудемо, наростимо, переможемо...
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21.07.2025 11:24 Відповісти
Новая инфо-клоунесса
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21.07.2025 11:26 Відповісти
"Прем'єрка наголосила на необхідності нарощувати виробництво власної зброї та укріплювати оборону. "Ми будемо робити Україну сильнішою щодня", - заявила вона." Яка "глибока думка"! І за це вона додатково отримує за інтенсивність праці!
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21.07.2025 11:31 Відповісти
Прем'єрка наголосила на необхідності нарощувати виробництво власної зброї та укріплювати оборону. "Ми будемо робити Україну сильнішою щодня", - заявила вона.
Джерело: https://censor.net/ua/n3564355
Спочатку таємничий "хтось" красіво і масштабно "*******", а тепер пес Дить. ротом цієї тьоті...
Цікаво, хто ж мішки тягатиме?
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21.07.2025 11:32 Відповісти
А про що вони думали з 2019 року???? Велике крадівництво???? На 4му році війни нарощувати виробництво вирішили.
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21.07.2025 11:32 Відповісти
війна 11 років , а ви колись будете робити Україну сильнішою !
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21.07.2025 11:33 Відповісти
Опіздала - Зеля вже масштабував
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21.07.2025 11:33 Відповісти
Це вам паскудам вже не допоможе,правити ви вічно не будете,а після свого керування і жити.
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21.07.2025 11:37 Відповісти
золоті слова..., а головне, зовсім нові..., до неї ніхто точно їх не вимовляв... все про щось інше, а тут бачимо, що підхід новаторський...
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21.07.2025 11:39 Відповісти
Керувальники срані...
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21.07.2025 11:50 Відповісти
імітація діяльності. Бездарне базікало
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21.07.2025 11:51 Відповісти
Зезрадники де трупи маскалів на мацквє?
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21.07.2025 12:03 Відповісти
Один балаболить вже рік про довгі Нептуни, Пекло, Вербу і другу вбивчу зброю. Тепер Юля підключилася... нездари. Тут кожен день люди гинуть, а ви за 4 рокі не змогли шахед скопіювати і на потік поставити. Гроші пиляєте через Кирющенків, а дрони нормальні не робите.
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21.07.2025 12:06 Відповісти
Свириденко после ночной атаки в (пишем год): будем наращивать производство оружия. Все збс.
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21.07.2025 12:07 Відповісти
Все в майбутньому, обіцянки цяцянки!
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21.07.2025 12:27 Відповісти
Пустые слова. А без обстрелов кацапами Украины, значит, не будут наращивать производство вооружения? Это что сигнал путлеру?
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21.07.2025 12:35 Відповісти
Всё будет.Потом.Как обычно патужно от зЕ.
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21.07.2025 13:04 Відповісти
То есть, раньше ************ не нарощувало и не укриплювало?!?!?! Теперь будет делать все то же самое в МО?!?!😅🤡🤪🤣 *******!!!
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21.07.2025 13:29 Відповісти
Ще одна,це вже п'ята після ЗЕленського,Федорова,Шмигаля,Умєрова:"Ми будемо нарощувати виробництво зброї..."Це ви повинні були робити ще з 2019 року,а. не займатись "Великим крадівництвом",а ще після 3,5 років широкомасштабної війни.
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21.07.2025 13:30 Відповісти
 
 