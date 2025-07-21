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Новини Масований ракетний обстріл Обстріли Києва
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Понад 15 влучань у певні об’єкти зафіксовано у Києві, - Ігнат

Обстріл Києва 21 липня 2025 року Скільки влучань зафіксовано

Під час масованої ракетно-дронової атаки на Київ 21 липня зафіксовано понад 15 влучань.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч була надскладна не лише на Франківщині. Також гучно було й в інших регіонах. Київ - маємо більше півтора десятка влучань, на жаль. Ніч була і в Києві доволі неспокійною, м'яко кажучи. Також атаковано Харків та інші регіони", - зазначив він.

За словами Ігната, особливою нічну атаку не можна назвати, оскільки таких було вже багато.

"По Києву є саме прямих влучань у певні об'єкти - понад півтора десятка. Решта - бачимо надзвичайно серйозні ушкодження по районах міста, де падали вже збиті цілі. ... ППО працює, збиті ракети та дрони все ж падають на землю, не досягаючи своїх цілей. Хотілося б, звісно, знищувати їх подалі від населених пунктів, не завжди це вдається", - додав він.

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Автор: 

Київ (19906) обстріл (29960) Ігнат Юрій (821) Повітряні атаки на Київ (888)


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Топ коментарі
+3
Зезрадник де трупи маскалів на мацкве???
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21.07.2025 11:08 Відповісти
+2
А зеленський, все так і буде, «ПОТУЖНО» просиджувати з Оманським, на шоу-СТАВКА, бо виробництво ракет в Україні, він «НЕЗЛАМНО» заблокував, з 2019 року!! Через це, і мають Українці, такі криваві наслідки, від прутіна, а від зеленського, оті пункти НЕЗЛАМНОСТІ….
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21.07.2025 11:17 Відповісти
+2
Слідуйте за словом, Великого Тараса Шевченк, і питання відпадуть, як роса на сонці!
…Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
(уривок із поеми-послання "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє")
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21.07.2025 11:31 Відповісти
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Зезрадник де трупи маскалів на мацкве???
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21.07.2025 11:08 Відповісти
А зеленський, все так і буде, «ПОТУЖНО» просиджувати з Оманським, на шоу-СТАВКА, бо виробництво ракет в Україні, він «НЕЗЛАМНО» заблокував, з 2019 року!! Через це, і мають Українці, такі криваві наслідки, від прутіна, а від зеленського, оті пункти НЕЗЛАМНОСТІ….
показати весь коментар
21.07.2025 11:17 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, неписемним людям, з під прапорця якої країни ви так потужно волаєте
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21.07.2025 11:21 Відповісти
Здалеку набагато краще видно! Там за океаном немає Єдиного марафона.
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21.07.2025 11:33 Відповісти
Слідуйте за словом, Великого Тараса Шевченк, і питання відпадуть, як роса на сонці!
…Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
(уривок із поеми-послання "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє")
показати весь коментар
21.07.2025 11:31 Відповісти
кац. тролів видно під будь-яким прапором.
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21.07.2025 11:33 Відповісти
..а Ви знаєте...))) Є собачки ..які реагують на іноземні прапорці біля ніків...гавкотнею!!! Ну а якщо людина так реагує на прапорці..як Ви? Я через тиждень повернуся в Україну... Може і мені напишете це питання? Може постараєтеся трохи розуму десь здобути...якщо криза у Вас?
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21.07.2025 12:03 Відповісти
Зато в Москві дрон спалив авто сантехніка Гаврилова!
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21.07.2025 11:31 Відповісти
За 4 года игнат не научился сбивать летающие мопеды с двухтактным двигателем ракетами с тепловым наведением!!!! 🥳🤡🤪🤣🤡😂
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21.07.2025 13:32 Відповісти
 
 