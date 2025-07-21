Понад 15 влучань у певні об’єкти зафіксовано у Києві, - Ігнат
Під час масованої ракетно-дронової атаки на Київ 21 липня зафіксовано понад 15 влучань.
Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч була надскладна не лише на Франківщині. Також гучно було й в інших регіонах. Київ - маємо більше півтора десятка влучань, на жаль. Ніч була і в Києві доволі неспокійною, м'яко кажучи. Також атаковано Харків та інші регіони", - зазначив він.
За словами Ігната, особливою нічну атаку не можна назвати, оскільки таких було вже багато.
"По Києву є саме прямих влучань у певні об'єкти - понад півтора десятка. Решта - бачимо надзвичайно серйозні ушкодження по районах міста, де падали вже збиті цілі. ... ППО працює, збиті ракети та дрони все ж падають на землю, не досягаючи своїх цілей. Хотілося б, звісно, знищувати їх подалі від населених пунктів, не завжди це вдається", - додав він.
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Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
(уривок із поеми-послання "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє")