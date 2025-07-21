Более 15 попаданий в определенные объекты зафиксировано в Киеве, - Игнат
Во время массированной ракетно-дроновой атаки на Киев 21 июля зафиксировано более 15 попаданий.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь была сверхсложная не только на Франковщине. Также громко было и в других регионах. Киев - имеем более полутора десятков попаданий, к сожалению. Ночь была и в Киеве довольно неспокойной, мягко говоря. Также атакован Харьков и другие регионы", - отметил он.
По словам Игната, особенной ночную атаку нельзя назвать, поскольку таких было уже много.
"По Киеву есть именно прямых попаданий в определенные объекты - более полутора десятков. Остальные - видим чрезвычайно серьезные повреждения по районам города, где падали уже сбитые цели. ... ПВО работает, сбитые ракеты и дроны все же падают на землю, не достигая своих целей. Хотелось бы, конечно, уничтожать их подальше от населенных пунктов, не всегда это удается", - добавил он.
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Того бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
(уривок із поеми-послання "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє")