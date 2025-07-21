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Новости Массированный ракетный обстрел Обстрелы Киева
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Более 15 попаданий в определенные объекты зафиксировано в Киеве, - Игнат

Обстрел Киева 21 июля 2025 года Сколько попаданий зафиксировано

Во время массированной ракетно-дроновой атаки на Киев 21 июля зафиксировано более 15 попаданий.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь была сверхсложная не только на Франковщине. Также громко было и в других регионах. Киев - имеем более полутора десятков попаданий, к сожалению. Ночь была и в Киеве довольно неспокойной, мягко говоря. Также атакован Харьков и другие регионы", - отметил он.

По словам Игната, особенной ночную атаку нельзя назвать, поскольку таких было уже много.

"По Киеву есть именно прямых попаданий в определенные объекты - более полутора десятков. Остальные - видим чрезвычайно серьезные повреждения по районам города, где падали уже сбитые цели. ... ПВО работает, сбитые ракеты и дроны все же падают на землю, не достигая своих целей. Хотелось бы, конечно, уничтожать их подальше от населенных пунктов, не всегда это удается", - добавил он.

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Автор: 

Киев (25892) обстрел (28636) Игнат Юрий (625) Воздушные атаки на Киев (831)


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Зезрадник де трупи маскалів на мацкве???
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21.07.2025 11:08 Ответить
А зеленський, все так і буде, «ПОТУЖНО» просиджувати з Оманським, на шоу-СТАВКА, бо виробництво ракет в Україні, він «НЕЗЛАМНО» заблокував, з 2019 року!! Через це, і мають Українці, такі криваві наслідки, від прутіна, а від зеленського, оті пункти НЕЗЛАМНОСТІ….
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21.07.2025 11:17 Ответить
Підкажіть, будь ласка, неписемним людям, з під прапорця якої країни ви так потужно волаєте
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21.07.2025 11:21 Ответить
Здалеку набагато краще видно! Там за океаном немає Єдиного марафона.
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21.07.2025 11:33 Ответить
Слідуйте за словом, Великого Тараса Шевченк, і питання відпадуть, як роса на сонці!
…Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
Й свого не цурайтесь.
Бо хто матір забуває,
Того бог карає,
Того діти цураються,
В хату не пускають.
Чужі люди проганяють,
І немає злому
На всій землі безконечній
Веселого дому.
Я ридаю, як згадаю
Діла незабуті
Дідів наших. Тяжкі діла!
Якби їх забути,
Я оддав би веселого
Віку половину.
Отака-то наша слава,
Слава України.
(уривок із поеми-послання "І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє")
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21.07.2025 11:31 Ответить
кац. тролів видно під будь-яким прапором.
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21.07.2025 11:33 Ответить
..а Ви знаєте...))) Є собачки ..які реагують на іноземні прапорці біля ніків...гавкотнею!!! Ну а якщо людина так реагує на прапорці..як Ви? Я через тиждень повернуся в Україну... Може і мені напишете це питання? Може постараєтеся трохи розуму десь здобути...якщо криза у Вас?
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21.07.2025 12:03 Ответить
Зато в Москві дрон спалив авто сантехніка Гаврилова!
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21.07.2025 11:31 Ответить
 
 