Свириденко провела зустріч із Барро: говорили про військову допомогу для України та санкції проти РФ

У понеділок, 21 липня, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, який перебуває з візитом у Києві, провели зустріч. Серед іншого сторони обговорили військову допомогу для України, спільне виробництво озброєння та санкції проти РФ.

Про це очільниця Кабміну повідомила в телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили предметно — про зброю, фінанси, відбудову, санкції. Французькі колеги побачили, як живе Київ після нічних атак. І це дуже добре посилює розмову про дрони, ППО та винищувачі. Вони потрібні прямо зараз. Тож одна з тем — збільшення військової допомоги та перехід до спільного виробництва в Україні", - розповіла глава уряду.

Також під час зустрічі йшлося про фінансування дронової програми у 2025 році.

"Шукаємо варіанти як прискорити закупівлі та активізувати інші джерела фінансування", - сказала Свириденко.

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Окрім цього, сторони обговорили санкції проти РФ.

"Французька сторона поділилася міркуваннями щодо можливих підходів до формування нових пакетів. Зокрема, щодо більш гнучкого формату, прив’язаного до конкретних цілей і часових орієнтирів", - розповіла прем’єр-міністерка.

Своєю чергою міністр економіки Олексій Соболев підписав із французькою стороною дві декларації. Перша - про створення нового фонду на 200 млн євро для підтримки критичної інфраструктури та економіки з 2026 року.

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"Минулого року попит на першу програму втричі перевищив її бюджет — заявки на 750 млн при наявних 200. Це добрий сигнал: український і французький бізнес бачать спільні проєкти", - зазначила Свириденко.

Друга угода про підготовку міжурядової угоди щодо стратегічних проєктів: оборона, енергетика, цифровізація, критичні мінерали.

Глава Кабміну додала, що йдеться не лише про інвестиції, а й про кооперацію, технології, доступ до європейських ринків.

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