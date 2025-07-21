Глава МЗС Франції Барро прибув до Києва. ФОТО

Зранку 21 липня до Києва прибув міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що Барро візьме участь у конференції послів, яка проходить у Києві. А також відвідає також Чорнобильську атомну електростанцію та наголосить на провідній ролі Франції у забезпеченні ядерної безпеки та в реабілітації ЧАЕС після захоплення росіянами у 2022 році.

У зв'язку з безпрецедентними санкціями, запровадженими Францією та Європейським Союзом проти російського режиму, міністр обговорить з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Юлією Свириденко та своїм українським колегою Андрієм Сибігою підтримку України з боку Франції.

Посольство України у Франції повідомило, що Барро розпочав свій візит з огляду наслідків російських атак по столиці України.

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