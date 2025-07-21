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Новини Фото Візит Барро до України
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Глава МЗС Франції Барро прибув до Києва. ФОТО

Зранку 21 липня до Києва прибув міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що Барро візьме участь у конференції послів, яка проходить у Києві. А також відвідає також Чорнобильську атомну електростанцію та наголосить на провідній ролі Франції у забезпеченні ядерної безпеки та в реабілітації ЧАЕС після захоплення росіянами у 2022 році.

У зв'язку з безпрецедентними санкціями, запровадженими Францією та Європейським Союзом проти російського режиму, міністр обговорить з Президентом Володимиром Зеленським, Прем'єр-міністром Юлією Свириденко та своїм українським колегою Андрієм Сибігою підтримку України з боку Франції.

Посольство України у Франції повідомило, що Барро розпочав свій візит з огляду наслідків російських атак по столиці України.

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Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро прибув до Києва
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро прибув до Києва

Автор: 

візит (1634) Київ (19906) Барро Жан-Ноель (46)


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Сподіваюсь, йому показали зруйновані сьогодні вночі будівлі на привокзальній площі.
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21.07.2025 11:18 Відповісти
Фото понівечених жертв, трупів також потрібно показувати, бо в них мозок жиром заплив. Така бездіяльність країн ЄС та НАТО є злочинною, коли сусідня країна потерпає від такої жахливої війни.
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21.07.2025 11:40 Відповісти
 
 