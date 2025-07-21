Глава МИД Франции Барро прибыл в Киев. ФОТО

Утром 21 июля в Киев прибыл министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что Барро примет участие в конференции послов, которая проходит в Киеве. А также посетит также Чернобыльскую атомную электростанцию и подчеркнет ведущую роль Франции в обеспечении ядерной безопасности и в реабилитации ЧАЭС после захвата россиянами в 2022 году.

В связи с беспрецедентными санкциями, введенными Францией и Европейским Союзом против российского режима, министр обсудит с Президентом Владимиром Зеленским, Премьер-министром Юлией Свириденко и своим украинским коллегой Андреем Сибигой поддержку Украины со стороны Франции.

Посольство Украины во Франции сообщило, что Барро начал свой визит с осмотра последствий российских атак по столице Украины.

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