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Новости Фото Визит Барро в Украину
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Глава МИД Франции Барро прибыл в Киев. ФОТО

Утром 21 июля в Киев прибыл министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что Барро примет участие в конференции послов, которая проходит в Киеве. А также посетит также Чернобыльскую атомную электростанцию и подчеркнет ведущую роль Франции в обеспечении ядерной безопасности и в реабилитации ЧАЭС после захвата россиянами в 2022 году.

В связи с беспрецедентными санкциями, введенными Францией и Европейским Союзом против российского режима, министр обсудит с Президентом Владимиром Зеленским, Премьер-министром Юлией Свириденко и своим украинским коллегой Андреем Сибигой поддержку Украины со стороны Франции.

Посольство Украины во Франции сообщило, что Барро начал свой визит с осмотра последствий российских атак по столице Украины.

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Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев

Автор: 

визит (3131) Киев (25892) Барро Жан-Ноэль (46)


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Сподіваюсь, йому показали зруйновані сьогодні вночі будівлі на привокзальній площі.
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21.07.2025 11:18 Ответить
Фото понівечених жертв, трупів також потрібно показувати, бо в них мозок жиром заплив. Така бездіяльність країн ЄС та НАТО є злочинною, коли сусідня країна потерпає від такої жахливої війни.
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21.07.2025 11:40 Ответить
Список посадовцев отдавших приказ разминировать Чонгар и Мариуполь тоже ему покажите,он обалдеет.
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21.07.2025 12:19 Ответить
 
 