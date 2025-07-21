Зеленський зустрівся з Барро: Французькі компанії готові виготовляти дрони в Україні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час зустрічі вони обговорили оборонну допомогу, особливо потребу в засобах ППО, тренування наших воїнів, результати зустрічей у форматі "Рамштайн".

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"Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні, і це дуже цінно. Також говорили про санкції проти Росії та про переговори щодо вступу України в ЄС.

Дякую Франції, президенту Макрону й особисто пану Барро за підтримку, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни. Дякую за солідарність із нашим народом!" - йдеться у повідомленні.