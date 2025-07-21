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Зеленський зустрівся з Барро: Французькі компанії готові виготовляти дрони в Україні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під час зустрічі вони обговорили оборонну допомогу, особливо потребу в засобах ППО, тренування наших воїнів, результати зустрічей у форматі "Рамштайн".

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"Ми готові розширювати спільне оборонне виробництво. Є рішення французьких компаній розпочати виготовлення дронів в Україні, і це дуже цінно. Також говорили про санкції проти Росії та про переговори щодо вступу України в ЄС.

Дякую Франції, президенту Макрону й особисто пану Барро за підтримку, яку ми відчуваємо з перших днів повномасштабної війни. Дякую за солідарність із нашим народом!" - йдеться у повідомленні.

Автор: 

Зеленський Володимир (24788) Франція (3134) Барро Жан-Ноель (46)


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Топ коментарі
+4
Зате видно безтолковість і брехливість зейла!
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21.07.2025 15:49 Відповісти
+3
Потрібно бути дебілом, довбойо-ом, щоб розміщувати подібні виробництва в Україні.....
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21.07.2025 15:58 Відповісти
+2
Так краще "відбити" бабло від французів.
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21.07.2025 16:00 Відповісти
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Навіть через друкований текст відчувається вплив препаратів .
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21.07.2025 15:45 Відповісти
тікі чай 🍜
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21.07.2025 15:48 Відповісти
Дим сігарєт с мєнтолом?
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21.07.2025 15:50 Відповісти
п'яний угар качаєт
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21.07.2025 15:51 Відповісти
Ох же і качаєт вже який рік
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21.07.2025 15:53 Відповісти
багато шуму про дрони винищувачі шахедів ,а толку не видно
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21.07.2025 15:46 Відповісти
Зате видно безтолковість і брехливість зейла!
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21.07.2025 15:49 Відповісти
Це підійде?
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21.07.2025 15:54 Відповісти
дєрмачело тут як тут, ах ти наша буся фсбешна.
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21.07.2025 15:48 Відповісти
Потрібно бути дебілом, довбойо-ом, щоб розміщувати подібні виробництва в Україні.....
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21.07.2025 15:58 Відповісти
Так краще "відбити" бабло від французів.
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21.07.2025 16:00 Відповісти
Продовжується правління. Нелигітимного нелегітимно. І він бажає ... послухайте, ще бажає ще на строк ??? Ну, це вже занадто навіть для Остапа Бендера. А тут якийсь пошляк з кварталу з чорним піяніно.
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21.07.2025 16:02 Відповісти
кацапські боти сіють зневіру
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21.07.2025 16:23 Відповісти
Ще раз показує недолугість цієї влади з французами англійською мовою ,хоч французи її не дуже ******* ,для того є перекладачі.
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21.07.2025 16:26 Відповісти
Звісно ж готові. Но тільки після настання сталого миру.
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21.07.2025 16:35 Відповісти
 
 