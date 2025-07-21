Зеленский встретился с Барро: Французские компании готовы производить дроны в Украине. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время встречи они обсудили оборонную помощь, особенно потребность в средствах ПВО, тренировки наших воинов, результаты встреч в формате "Рамштайн".

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"Мы готовы расширять совместное оборонное производство. Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине, и это очень ценно. Также говорили о санкциях против России и о переговорах по вступлению Украины в ЕС.

Спасибо Франции, президенту Макрону и лично господину Барро за поддержку, которую мы чувствуем с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за солидарность с нашим народом!", - говорится в сообщении