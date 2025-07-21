РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11334 посетителя онлайн
Новости Видео
531 15

Зеленский встретился с Барро: Французские компании готовы производить дроны в Украине. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во время встречи они обсудили оборонную помощь, особенно потребность в средствах ПВО, тренировки наших воинов, результаты встреч в формате "Рамштайн".

Также читайте: Барро: ЕС будет продолжать усиливать давление на Путина

"Мы готовы расширять совместное оборонное производство. Есть решение французских компаний начать изготовление дронов в Украине, и это очень ценно. Также говорили о санкциях против России и о переговорах по вступлению Украины в ЕС.

Спасибо Франции, президенту Макрону и лично господину Барро за поддержку, которую мы чувствуем с первых дней полномасштабной войны. Спасибо за солидарность с нашим народом!", - говорится в сообщении

Автор: 

Зеленский Владимир (21277) Франция (3569) Барро Жан-Ноэль (46)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
Зате видно безтолковість і брехливість зейла!
показать весь комментарий
21.07.2025 15:49 Ответить
+3
Потрібно бути дебілом, довбойо-ом, щоб розміщувати подібні виробництва в Україні.....
показать весь комментарий
21.07.2025 15:58 Ответить
+2
Так краще "відбити" бабло від французів.
показать весь комментарий
21.07.2025 16:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіть через друкований текст відчувається вплив препаратів .
показать весь комментарий
21.07.2025 15:45 Ответить
тікі чай 🍜
показать весь комментарий
21.07.2025 15:48 Ответить
Дим сігарєт с мєнтолом?
показать весь комментарий
21.07.2025 15:50 Ответить
п'яний угар качаєт
показать весь комментарий
21.07.2025 15:51 Ответить
Ох же і качаєт вже який рік
показать весь комментарий
21.07.2025 15:53 Ответить
багато шуму про дрони винищувачі шахедів ,а толку не видно
показать весь комментарий
21.07.2025 15:46 Ответить
Зате видно безтолковість і брехливість зейла!
показать весь комментарий
21.07.2025 15:49 Ответить
Це підійде?
показать весь комментарий
21.07.2025 15:54 Ответить
дєрмачело тут як тут, ах ти наша буся фсбешна.
показать весь комментарий
21.07.2025 15:48 Ответить
Потрібно бути дебілом, довбойо-ом, щоб розміщувати подібні виробництва в Україні.....
показать весь комментарий
21.07.2025 15:58 Ответить
Так краще "відбити" бабло від французів.
показать весь комментарий
21.07.2025 16:00 Ответить
Продовжується правління. Нелигітимного нелегітимно. І він бажає ... послухайте, ще бажає ще на строк ??? Ну, це вже занадто навіть для Остапа Бендера. А тут якийсь пошляк з кварталу з чорним піяніно.
показать весь комментарий
21.07.2025 16:02 Ответить
кацапські боти сіють зневіру
показать весь комментарий
21.07.2025 16:23 Ответить
Ще раз показує недолугість цієї влади з французами англійською мовою ,хоч французи її не дуже ******* ,для того є перекладачі.
показать весь комментарий
21.07.2025 16:26 Ответить
Звісно ж готові. Но тільки після настання сталого миру.
показать весь комментарий
21.07.2025 16:35 Ответить
 
 