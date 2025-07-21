Барро: ЕС будет продолжать усиливать давление на Путина

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев осудил ночные удары РФ по гражданской инфраструктуре столицы и пообещал дальнейшее давление на Владимира Путина.

Об этом он сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Барро опубликовал фото с места ударов, в частности в районе станции метро "Лукьяновская", где пострадали магазины, детские сады и дошкольные учреждения.

"Прошлой ночью российские удары были направлены по четырем районам Киева. Станции метро, магазины, детские сады и дошкольные учреждения - все они подверглись основному удару смертоносного насилия со стороны Кремля. Как европейцы, мы будем продолжать усиливать давление на Владимира Путина", - написал министр.

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