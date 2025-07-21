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Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна

Держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва засудив нічні удари РФ по цивільній інфраструктурі столиці та пообіцяв подальший тиск на Володимира Путіна.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Барро опублікував фото з місця ударів, зокрема в районі станції метро "Лук'янівська", де постраждали магазини, дитячі садки та дошкільні заклади.

"Минулої ночі російські удари були спрямовані по чотирьох районах Києва. Станції метро, магазини, дитячі садки та дошкільні заклади - всі вони зазнали основного удару смертоносного насильства з боку Кремля. Як європейці, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Володимира Путіна", - написав міністр.

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Автор: 

путін володимир (24319) Євросоюз (13905) Барро Жан-Ноель (46)


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Головне не зупинятись і потужно тиснути язиками.

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21.07.2025 15:40 Відповісти
Як потужно засудив , путін мабуть памперс встиг поміняти .
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21.07.2025 15:47 Відповісти
Потрібно тиснути за яйця, інакше не допоможе
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21.07.2025 15:59 Відповісти
Скыльки вам казати ,пуйло не вашого ефімерного тиску боїться , а ракети по своєму бункеру ну і ракетних прильотів "па мацквє".
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21.07.2025 16:33 Відповісти
 
 