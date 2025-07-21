Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту до Києва засудив нічні удари РФ по цивільній інфраструктурі столиці та пообіцяв подальший тиск на Володимира Путіна.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Барро опублікував фото з місця ударів, зокрема в районі станції метро "Лук'янівська", де постраждали магазини, дитячі садки та дошкільні заклади.

"Минулої ночі російські удари були спрямовані по чотирьох районах Києва. Станції метро, магазини, дитячі садки та дошкільні заклади - всі вони зазнали основного удару смертоносного насильства з боку Кремля. Як європейці, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Володимира Путіна", - написав міністр.

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